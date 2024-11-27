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Певица Адель выпустила собственную настольную игру

Игры, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 03:33 Фото: Instagram/adele
Британская певица Адель выпустила собственную карточную игру под названием Love Is a Game, Zakon.kz.

Артистка рассказала об этом на своей странице в Instagram. Она показала коллекцию мерча, выпущенную в память о ее концертной серии в Лас-Вегасе. В коллекцию, помимо игры, также вошли:

  • виниловый бокс-сет с фотокнигой;
  • елочные украшения с портретом певицы;
  • домашняя одежда с литерой А.

В набор включены 100 карточек с вопросами, разделенными на пять категорий. Они помогают игрокам разобраться в своих воспоминаниях, чувствах, своей идентичности, страхах и желаниях.

"Игра, основанная на разговорах, создана с целью изучения веселых и откровенных бесед, смеха и незабываемых моментов, с кем бы вы ни решили поиграть", – указано в описании товара.

Первые покупатели получат игру в марте 2025 года.

А тем временем в качестве подарка на Новый год или Рождество для друзей можно приобрести книгу Дональда Трампа "Спасти Америку".

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