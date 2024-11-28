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Диана Арбенина сорвалась с трехметрового балкона

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 05:07 Диана Арбенина, фото: Instagram/_diana_arbenina
27 ноября рок-исполнительница упала с балкона на концерте в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

В музыкальной эйфории 50-летняя Арбенина перешла со сцены на балкон в зрительном зале. Затем певица перебралась на перила и пыталась пройти по сетке, но та порвалась. Артистка рухнула прямо к зрителям под испуганные крики толпы. Зрители успели поймать Арбенину и затащить обратно на балкон.

"У меня абсолютная уверенность, что когда я выхожу в зал, со мной ничего не случится. Сегодня вы мне доказали, что я могу делать все что захочу, и вы меня поддержите, схватите и не дадите мне упасть. Спасибо! Я буду продолжать это делать", – добавила артистка.

Сразу после концерта Арбенина прокомментировала свое падение.

"Это один из лучших концертов. Я в такой эйфории, мне так понравилось. Мы должны вернуться обязательно, а я уже знаю когда", – сказала певица.

Помимо прекрасной спортивной формы Арбениной, фанатов поразило ее исполнение песен без фонограммы. В этом они как раз смогли убедиться во время питерского инцидента.

А другая российская певица – Алсу решилась на поступок, который пришелся по душе не всем ее подписчикам.

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