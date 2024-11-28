Диана Арбенина сорвалась с трехметрового балкона

27 ноября рок-исполнительница упала с балкона на концерте в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

В музыкальной эйфории 50-летняя Арбенина перешла со сцены на балкон в зрительном зале. Затем певица перебралась на перила и пыталась пройти по сетке, но та порвалась. Артистка рухнула прямо к зрителям под испуганные крики толпы. Зрители успели поймать Арбенину и затащить обратно на балкон.

Диана Арбенина сорвалась с балкона во время своего выступления в Петербурге.



Певицу успели поймать зрители, при этом она продолжала петь, пока её вытягивали обратно. pic.twitter.com/XBBKeaEAKL — RT на русском (@RT_russian) November 27, 2024

"У меня абсолютная уверенность, что когда я выхожу в зал, со мной ничего не случится. Сегодня вы мне доказали, что я могу делать все что захочу, и вы меня поддержите, схватите и не дадите мне упасть. Спасибо! Я буду продолжать это делать", – добавила артистка.

Сразу после концерта Арбенина прокомментировала свое падение.

"Это один из лучших концертов. Я в такой эйфории, мне так понравилось. Мы должны вернуться обязательно, а я уже знаю когда", – сказала певица.

Помимо прекрасной спортивной формы Арбениной, фанатов поразило ее исполнение песен без фонограммы. В этом они как раз смогли убедиться во время питерского инцидента.

А другая российская певица – Алсу решилась на поступок, который пришелся по душе не всем ее подписчикам.