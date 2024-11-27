Алсу решила "испортить" тело

Российская певица Алсу решилась на поступок, который пришелся по душе не всем ее подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о татуировке. Видео с процессом ее нанесения артистка опубликовала в Instagram.





"Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты", – подписала она ролик.

Отметим, что многие подписчики не одобрили такой шаг:

Зачем вам тату? очень жаль.

Зачем это вам нужно? Такая красивая. Если хотите внутри обрести душевное спокойствие, читайте молитвы

Разочарована вами, не ожидала, что будете тату делать.

Не ожидала, Алсу. На Бентли не клеят стикер.

Зачем портить тело?

Но нашлась и группа поддержки:

Кому какая разница. Пусть делает что хочет! Ее жизнь.

Я тоже как-то набила татушку , сейчас новую уже хочу. Поздравляю.

Молодец! Я также закрывала свою боль и гештальт 10 лет назад.

Просто супер, тонкая нежная, всегда можно прикрыть волосами или одеждой.

Ого, Алсу, сколько же в вас свободы стало, молодец.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Яна Абрамова. Сообщалось, что певица подала иск к бывшему мужу с требованиями на 100 страницах. По мнению адвоката, бракоразводный процесс затянется на несколько лет.