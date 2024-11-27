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Алсу решила "испортить" тело

Алсу, татуировка, вызвала критику, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 10:25 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу решилась на поступок, который пришелся по душе не всем ее подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о татуировке. Видео с процессом ее нанесения артистка опубликовала в Instagram.


"Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты", – подписала она ролик.

Отметим, что многие подписчики не одобрили такой шаг:

  • Зачем вам тату? очень жаль.
  • Зачем это вам нужно? Такая красивая. Если хотите внутри обрести душевное спокойствие, читайте молитвы
  • Разочарована вами, не ожидала, что будете тату делать.
  • Не ожидала, Алсу. На Бентли не клеят стикер.
  • Зачем портить тело?

Но нашлась и группа поддержки:

  • Кому какая разница. Пусть делает что хочет! Ее жизнь.
  • Я тоже как-то набила татушку , сейчас новую уже хочу. Поздравляю.
  • Молодец! Я также закрывала свою боль и гештальт 10 лет назад.
  • Просто супер, тонкая нежная, всегда можно прикрыть волосами или одеждой.
  • Ого, Алсу, сколько же в вас свободы стало, молодец.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Яна Абрамова. Сообщалось, что певица подала иск к бывшему мужу с требованиями на 100 страницах. По мнению адвоката, бракоразводный процесс затянется на несколько лет.

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