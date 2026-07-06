Диана Арбенина упала в воду во время концерта и сорвала овации

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина во время выступления на московском фестивале "Заряд Фест" упала в воду, сообщает Zakon.kz.

Концерт проходил на сцене, установленной на воде, а часть зрителей наблюдала за выступлением с сапбордов. В какой-то момент певица решила подойти ближе к поклонникам и начала переходить по доскам.

Во время движения Арбенина поскользнулась и упала в воду, из-за чего исполнение песни пришлось прервать. По словам очевидцев, после падения артистка еще несколько раз нырнула в воду, а один из спасателей также оказался в воде во время попытки помочь ей.

Видео с необычным эпизодом быстро разошлось в соцсетях. Один из зрителей с юмором подписал ролик: "Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю".

В комментариях фанаты по итогу остались в восторге от ее выступления:

– Такая живая и настоящая. – Это было как всегда что-то невероятное! Такая энергия бешенная! – Она была собою и все жестко от этого кайфанули! Диана Сергеевна, ну лучшая, что сказать. Сногсшибательная. В пух разносящая. Люблю от всей души и обожаю. – После концерта мы на эмоциях, драйве до сих пор! А каково Диане Сергеевне! Несравнимые ощущения!

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров утонул в эмоциях зрителей после шоу в Казахстане.