Фото юного Максима Галкина в "фривольных" шортах взбудоражило общественность

Известный 48-летний шоумен Максим Галкин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в юности, сообщает Zakon.kz.

Снимок он разместил 28 ноября на своей странице в Instagram.

"Лихие 90-ые. Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке. В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом", – написал Галкин под постом.

Публикация вызвала бурю положительных эмоций у поклонников, которые оставили множество комментариев, восхищаясь внешностью Галкина в молодости и его чувством стиля.

Трудно найти человека с бОльшим чувством самоиронии!

Хочу подчеркнуть, что майка к шортам подобрана идеально.

Красавчик! Больше всего меня впечатлил фон этого исторического снимка.

28 октября шоумен с гастролями выступил в Нью-Йорке. Артист поделился видео с мероприятий, а также рассказал о любви к крупнейшему городу Америки.

