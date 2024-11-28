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Фото юного Максима Галкина в "фривольных" шортах взбудоражило общественность

Фото юного Максима Галкина в &quot;фривольных&quot; шортах взбудоражило общественность , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 01:53 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный 48-летний шоумен Максим Галкин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в юности, сообщает Zakon.kz.

Снимок он разместил 28 ноября на своей странице в Instagram. 

"Лихие 90-ые. Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке. В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом", – написал Галкин под постом.

Публикация вызвала бурю положительных эмоций у поклонников, которые оставили множество комментариев, восхищаясь внешностью Галкина в молодости и его чувством стиля.

  • Трудно найти человека с бОльшим чувством самоиронии!
  • Хочу подчеркнуть, что майка к шортам подобрана идеально.
  • Красавчик! Больше всего меня впечатлил фон этого исторического снимка. 

28 октября шоумен с гастролями выступил в Нью-Йорке. Артист поделился видео с мероприятий, а также рассказал о любви к крупнейшему городу Америки.

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