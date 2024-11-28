Фото юного Максима Галкина в "фривольных" шортах взбудоражило общественность
Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный 48-летний шоумен Максим Галкин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в юности, сообщает Zakon.kz.
Снимок он разместил 28 ноября на своей странице в Instagram.
"Лихие 90-ые. Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке. В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом", – написал Галкин под постом.
Публикация вызвала бурю положительных эмоций у поклонников, которые оставили множество комментариев, восхищаясь внешностью Галкина в молодости и его чувством стиля.
- Трудно найти человека с бОльшим чувством самоиронии!
- Хочу подчеркнуть, что майка к шортам подобрана идеально.
- Красавчик! Больше всего меня впечатлил фон этого исторического снимка.
28 октября шоумен с гастролями выступил в Нью-Йорке. Артист поделился видео с мероприятий, а также рассказал о любви к крупнейшему городу Америки.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript