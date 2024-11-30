На Неделе моды в Лондоне запретят использовать шкуры экзотических животных

Лондонская неделя моды с 2025 года запретит на показах использовать изделия из шкур экзотических животных, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, о запрете объявил заместитель директора Британского совета моды по политике и взаимодействию Дэвид Ли-Пембертон. Теперь дизайнеры, устраивающие показы в рамках Недели моды, должны будут отказаться от использования в своих коллекциях шкур крокодилов, аллигаторов и змей.

"Среди "большой четверки" Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже британская столица оказалась более прогрессивной, когда дело дошло до материалов животного происхождения", – отметили в публикации.

Со слов руководства кампании по защите диких животных в организации World Animal Protection, миллионы животных продолжают страдать и умирать ради моды, в то время как существует много инновационных и интересных материалов, безвредных для животных, из которых дизайнеры и компании по производству одежды могут творить.

В начале ноября дизайнер Стелла Маккартни выпустила сумку в защиту лошадей.