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Культура и шоу-бизнес

Парад в честь сериала "Игра в кальмара" провели в Сеуле

В Сеуле прошел парад по мотивам сериала &quot;Игра в кальмара&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 02:29 Фото: Х/netflix
Вечером 28 июня мэрия Сеула и Netflix провели в южнокорейской столице парад в честь сериала "Игра в кальмара", сообщает Zakon.kz.

Последний, третий сезон сериала вышел на Netflix в пятницу 27 июня. Что касается парада, то по улицам Сеула провезли огромную статую куклы из сериала, за чем наблюдали многочисленные зрители. Об этом пишет The Korea Herald.

Зрелище возглавляла огромная версия куклы-убийцы Ён-хи, а также были представлены копии культовых реквизитов из сериала. Огромная копилка демонстрировала сумму призовых, светящиеся знаки O и X символизировали систему голосования шоу, а гигантские мыльные пузыри содержали изображения сахарных печений далгона.

Парад носил характер прощания. Ведь продолжение "Игры в кальмара" не планируется. Хотя местные и зарубежные фанаты сериала уверены, что третий сезон сериала далеко не последний.

На днях компания Disney подтвердила разработку фильма "Лило и Стич-2".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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