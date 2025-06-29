Парад в честь сериала "Игра в кальмара" провели в Сеуле

Вечером 28 июня мэрия Сеула и Netflix провели в южнокорейской столице парад в честь сериала "Игра в кальмара", сообщает Zakon.kz.

Последний, третий сезон сериала вышел на Netflix в пятницу 27 июня. Что касается парада, то по улицам Сеула провезли огромную статую куклы из сериала, за чем наблюдали многочисленные зрители. Об этом пишет The Korea Herald.

Зрелище возглавляла огромная версия куклы-убийцы Ён-хи, а также были представлены копии культовых реквизитов из сериала. Огромная копилка демонстрировала сумму призовых, светящиеся знаки O и X символизировали систему голосования шоу, а гигантские мыльные пузыри содержали изображения сахарных печений далгона.

Парад носил характер прощания. Ведь продолжение "Игры в кальмара" не планируется. Хотя местные и зарубежные фанаты сериала уверены, что третий сезон сериала далеко не последний.

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