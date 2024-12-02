Евгений Чебатков признался, что страдает от панических атак

Известный комик из Казахстана, разъезжающий по миру с гастролями, Евгений Чебатков сделал важное заявление для поклонников его творчества. Ведущий признался, что с 2021 года страдает от панических атак, сообщает Zakon.kz.

Артист решил пойти на откровение и разместил большой пост на личной странице в Instagram. Чебатков начал повествование с истории о том, что начал выступать на сцене с 9-го класса.

"Меня наполняла эта энергия, я чувствовал, что общаюсь с живым организмом аудитории. Каждый раз я ощущал, как сцена учит, лечит и дарит уникальный опыт", – подчеркнул он.

Далее, по его словам, в университете случился рэп.

"Я начал проводить на сцене большую часть своей Томской жизни. Только где-то стучал бит – там уже был я – прыгал, кривлялся, читал заготовки и фристайлы. И там меня тоже вела только искренняя любовь к потоку сценической энергии, я пил из этого родника и никак не мог напиться". Евгений Чебатков

Продолжая, он уточнил, что в 2014 году впервые услышал смех в зале после шутки, которую произнес в микрофон со сцены.

"После этого смеха я уже ничего не помню. Менялись залы, города, страны – только мы с микрофоном вдвоем и я каждый выход воспринимал как праздник, каждый раз это был внутренний восторг". Евгений Чебатков

Уже в 2021 году артист выпустил концерт про отца, в котором сказал со сцены те вещи, которые не говорил никому.

"Я подумал, что искренность должна быть такой. Но, как оказалось, просто расковырять свою боль без специалиста и правильного осмысления было плохой идеей. С июня 2021 года мне с каждым выступлением становилось все хуже. Сначала я даже не мог допустить факт существования панических атак в моей жизни, смеялся над этим, считал это выдумкой, ипохондрией или даже модой, а то, что я трясусь на сцене, думая, что умру в любую секунду – так это просто от усталости". Евгений Чебатков

Кульминацией этого состояния, по словам ведущего, стал концерт в Минске в октябре 2024 года.

"Меня так трясло, что я просто не мог это уже никак контролировать. Я то вставал на колонки, то хватался за стойку, то начинал метаться. Было несколько моментов за концерт, когда я думал: "Вот и все – я забыл как дышать, сейчас мы все это закончим". Евгений Чебатков

После этого случая комик обратился к специалисту.

"Мне было бесконечно стыдно говорить о панических атаках. Именно стыд не позволял мне обратиться раньше. Я пишу это, чтобы попросить вас не игнорировать проблему. Умоляю вас, не бойтесь обращаться за помощью к специалистам. И у вас все получится. Эту дрянь можно вылечить". Евгений Чебатков

В заключении он добавил, что на днях выступил с концертом. И впервые с 2021 года думал только о тексте и о выступлении.

"Не о том, как я выгляжу, как дышу, кто и как меня оценит, кто и как обо мне подумает. Кажется, я заново влюбился в сцену". Евгений Чебатков

Комментаторы поблагодарили его за смелость.

Спасибо за вашу честность. Поправляйтесь и будьте здоровы.

Ты сильный, Женя! Работать над собой и своим ментальным здоровьем не каждый отважится. Удачи тебе!

Спасибо, что делитесь! Это очень личное, но очень важное. Смелый поступок.

Это поворот. А мы и не знали. И это очень круто, что мы знаем и это теперь о вас! – пишут пользователи под публикацией.

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