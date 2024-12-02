Регина Тодоренко воплотит образ Светланы Светличной в ремейке "Бриллиантовой руки"

Российский блогер и телеведущая Регина Тодоренко сыграет соблазнительницу Анну Сергеевну в новогодней комедии "Небриллиантовая рука", сообщает Zakon.kz.

Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе ТНТ.

Персонаж Тодоренко — переосмысленный образ героини Светланы Светличной из культовой комедии Леонида Гайдая. В оригинальном фильме красавица-злодейка пыталась соблазнить Семена Горбункова, чтобы выкрасть драгоценности из его гипса. В ремейке Тодоренко повторит знаковый танец героини Светличной, произнесет знаменитую фразу "не виноватая я…" и наденет халат с перламутровыми пуговицами.

Создатели комедии сообщили, что в новой версии фильма элементы советской классики будут переплетаться с шпионским жанром. Горбунков, которого сыграет Тимур Батрутдинов, станет агентом "007-еном Семенычем", а вместо бриллиантов речь пойдет о товарах, попадающих в Россию через серый импорт.

Роль супруги Горбункова исполнит Марина Кравец, а контрабандистов Козодоева и Лелика — Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. В фильме также снялись Павел Воля, Владимир Епифанцев, Никита Кологривый и другие артисты.

Премьера "Небриллиантовой руки" запланирована на Новый год.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла звезда советского кинематографа Светлана Светличная.