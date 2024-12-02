Регина Тодоренко воплотит образ Светланы Светличной в ремейке "Бриллиантовой руки"
Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе ТНТ.
Персонаж Тодоренко — переосмысленный образ героини Светланы Светличной из культовой комедии Леонида Гайдая. В оригинальном фильме красавица-злодейка пыталась соблазнить Семена Горбункова, чтобы выкрасть драгоценности из его гипса. В ремейке Тодоренко повторит знаковый танец героини Светличной, произнесет знаменитую фразу "не виноватая я…" и наденет халат с перламутровыми пуговицами.
Создатели комедии сообщили, что в новой версии фильма элементы советской классики будут переплетаться с шпионским жанром. Горбунков, которого сыграет Тимур Батрутдинов, станет агентом "007-еном Семенычем", а вместо бриллиантов речь пойдет о товарах, попадающих в Россию через серый импорт.
Роль супруги Горбункова исполнит Марина Кравец, а контрабандистов Козодоева и Лелика — Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. В фильме также снялись Павел Воля, Владимир Епифанцев, Никита Кологривый и другие артисты.
Премьера "Небриллиантовой руки" запланирована на Новый год.
Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла звезда советского кинематографа Светлана Светличная.