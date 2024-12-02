Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Регина Тодоренко воплотит образ Светланы Светличной в ремейке "Бриллиантовой руки"

Регина Тодоренко воплотит образ Светланы Светличной в ремейке &quot;Бриллиантовой руки&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 23:36 Фото: Instagram/reginatodorenko
Российский блогер и телеведущая Регина Тодоренко сыграет соблазнительницу Анну Сергеевну в новогодней комедии "Небриллиантовая рука", сообщает Zakon.kz.

Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе ТНТ.

Персонаж Тодоренко — переосмысленный образ героини Светланы Светличной из культовой комедии Леонида Гайдая. В оригинальном фильме красавица-злодейка пыталась соблазнить Семена Горбункова, чтобы выкрасть драгоценности из его гипса. В ремейке Тодоренко повторит знаковый танец героини Светличной, произнесет знаменитую фразу "не виноватая я…" и наденет халат с перламутровыми пуговицами.

Создатели комедии сообщили, что в новой версии фильма элементы советской классики будут переплетаться с шпионским жанром. Горбунков, которого сыграет Тимур Батрутдинов, станет агентом "007-еном Семенычем", а вместо бриллиантов речь пойдет о товарах, попадающих в Россию через серый импорт.

Роль супруги Горбункова исполнит Марина Кравец, а контрабандистов Козодоева и Лелика — Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. В фильме также снялись Павел Воля, Владимир Епифанцев, Никита Кологривый и другие артисты.

Премьера "Небриллиантовой руки" запланирована на Новый год.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла звезда советского кинематографа Светлана Светличная. 

Читайте также

Многодетная Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра
Многодетная Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра
Элтон Джон почти ослеп
Элтон Джон почти ослеп
МакSим призналась, как вера помогла ей избавиться от алкоголизма
МакSим призналась, как вера помогла ей избавиться от алкоголизма
Диана Абдуллаева
Россия 2024 год Артисты Кино Шоу-бизнес Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: