Евгений Плющенко сравнил прием в Алматы с победой на Олимпийских играх

1 декабря 2024 года в Алматы состоялось ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко". Титулованный спортсмен со своей командой представили яркие фрагменты из самых известных сказок. После российский фигурист поблагодарил жителей города за теплый прием, сообщает Zakon.kz.

Трехкратный чемпион мира опубликовал небольшой фрагмент своего выступления и поделился впечатлениями от гастролей по Казахстану.

"Алматы, спасибо за фантастический прием. Такое ощущение было, что выиграл Олимпийские игры, так вы меня принимали! К сожалению, наши казахстанские гастроли ледового шоу завершились". Евгений Плющенко

Далее двукратный олимпийский чемпион уточнил, что в Алматы и Астане на шоу пришли 24 тыс. зрителей.

"Последний раз мы были в Астане семь лет назад и как приятно было вернуться сюда вновь! Астана преобразилась, увидел очень много новых зданий, город очень чистый! В Алматы мы были впервые, но я знаю этот город по визитной карточке – самому высокогорному катку "Медео"! После двух аншлагов можно с уверенностью утверждать – Казахстан, до встречи в следующем году!" Евгений Плющенко

Комментаторы не заставили себя ждать и поблагодарили в ответ участников и организаторов.

Даже без прыжков! Вы – прекрасны.

Многие из нас видели фигурное катание вживую впервые! Это волшебно! Столько грациозности, спасибо за искусство!

Ждем вас снова! Спасибо за незабываемое шоу.

Вы подарили нам много радости.

Глядя на вашу красоту, самой захотелось научиться кататься на коньках! Браво! Столько ярких эмоций доставили нам!

Спасибо вам за красивую сказку, – отмечают пользователи Сети.

Осенью 2024 года Плющенко выразил недовольство уходом 17-летней бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной из его академии. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.