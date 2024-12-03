26-минутный клип-блокбастер Филиппа Киркорова шокировал публику

На днях состоялась долгожданная премьера самого продолжительного клипа российского артиста Филиппа Киркорова. Почти что фильм под названием "Черная пантера" длится более 26 минут. Комментаторы как обычно разделились на два лагеря после просмотра, сообщает Zakon.kz.

Сам же 57-летний певец назвал свою работу "революцией в истории клипмейкинга". Кроме того, он поблагодарил каждого, кто участвовал в создании этого видео.

Также народный артист России уточнил, что ждал эту премьеру 1,5 года:

"Пантера" – зверь сильный. Она рождена побеждать и делать это грациозно".

Киркоров подчеркнул, что презентация клипа состоялась в стенах одного из самых старых кинотеатров мира, распахнувшего свои двери для зрителей в далеком 1909 году.

В описании на странице в YouTube сказано: "Черная пантера" – портал в новый этап музыкального творчества Филиппа Киркорова:

"Путь этого музыкального произведения имеет сложный маршрут с преградами и вершинами. Клип – абсолютный рекордсмен. По продолжительности, по участию звезд. В клипе принимали участие: Яна Рудковская и Саша Плющенко, Ани Лорак, Анна Асти, Люся Чеботина, Егор Крид, Тимати, Влад А4, Анастасия Стоцкая, Жасмин, Марина Федункив, Тимур Хайдаров, Ольга Бузова, Андрей Малахов и другие. В главных ролях – Вольфганг Черни и Виктория Шелягова".

Впрочем, не все оценили старания звездной команды.

Все обесценено! О каком искусстве речь?!

А мне не зашло.

Глупее клипа в жизни не видела ... столько денег в пустоту ...

А это не клип, ни слушать, ни смотреть второй раз нет желания.

Ну такая ерунда, правда, получилась, извините, конечно. Переключила.

Ваш клип верх безвкусицы. Показ своего гардероба и сотен пар обуви, сюжет просто какая-то чушь! Бесконечное самолюбование, не то что второй раз смотреть, я и первый никому не советую.

Муть.

Извините, но такой сумбур! Ожидала большего, но не поняла, что это было?!!!

Дайте знак, если это секта и вас держат в заложниках? Как можно было снять такую муть и восхищаться ей.

Филипп настолько хотел засветить новую фигуру, что аж целый клип снял.

Есть и положительные отзывы. К примеру: "А мне понравилось. И даже пересматривать буду. Это настоящий шедевр! Новый, недосягаемый мега-уровень! Браво Филиппу и всей команде! Буду с удовольствием еще смотреть и пересматривать! Киркоров впереди планеты всей!"

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