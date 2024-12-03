26-минутный клип-блокбастер Филиппа Киркорова шокировал публику
Сам же 57-летний певец назвал свою работу "революцией в истории клипмейкинга". Кроме того, он поблагодарил каждого, кто участвовал в создании этого видео.
Также народный артист России уточнил, что ждал эту премьеру 1,5 года:
"Пантера" – зверь сильный. Она рождена побеждать и делать это грациозно".
Киркоров подчеркнул, что презентация клипа состоялась в стенах одного из самых старых кинотеатров мира, распахнувшего свои двери для зрителей в далеком 1909 году.
В описании на странице в YouTube сказано: "Черная пантера" – портал в новый этап музыкального творчества Филиппа Киркорова:
"Путь этого музыкального произведения имеет сложный маршрут с преградами и вершинами. Клип – абсолютный рекордсмен. По продолжительности, по участию звезд. В клипе принимали участие: Яна Рудковская и Саша Плющенко, Ани Лорак, Анна Асти, Люся Чеботина, Егор Крид, Тимати, Влад А4, Анастасия Стоцкая, Жасмин, Марина Федункив, Тимур Хайдаров, Ольга Бузова, Андрей Малахов и другие. В главных ролях – Вольфганг Черни и Виктория Шелягова".
Впрочем, не все оценили старания звездной команды.
- Все обесценено! О каком искусстве речь?!
- А мне не зашло.
- Глупее клипа в жизни не видела ... столько денег в пустоту ...
- А это не клип, ни слушать, ни смотреть второй раз нет желания.
- Ну такая ерунда, правда, получилась, извините, конечно. Переключила.
- Ваш клип верх безвкусицы. Показ своего гардероба и сотен пар обуви, сюжет просто какая-то чушь! Бесконечное самолюбование, не то что второй раз смотреть, я и первый никому не советую.
- Муть.
- Извините, но такой сумбур! Ожидала большего, но не поняла, что это было?!!!
- Дайте знак, если это секта и вас держат в заложниках? Как можно было снять такую муть и восхищаться ей.
- Филипп настолько хотел засветить новую фигуру, что аж целый клип снял.
Есть и положительные отзывы. К примеру: "А мне понравилось. И даже пересматривать буду. Это настоящий шедевр! Новый, недосягаемый мега-уровень! Браво Филиппу и всей команде! Буду с удовольствием еще смотреть и пересматривать! Киркоров впереди планеты всей!"
Ранее сообщалось, что 1 декабря 2024 года в Алматы состоялось ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко". Титулованный спортсмен со своей командой представили яркие фрагменты из самых известных сказок. После российский фигурист поблагодарил жителей города за теплый прием.