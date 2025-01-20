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Культура и шоу-бизнес

Фотосессия Тимати с возлюбленной в Париже вызвала вопросы

Фотосессия Тимати с возлюбленной в Париже вызвала вопросы, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 13:27 Фото: Instagram/timatiofficial
Улетевший с семьей в Париж известный российский хип-хоп-исполнитель и предприниматель Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) порадовал поклонников в Instagram новыми фото с возлюбленной – моделью Валентиной Ивановой, сообщает Zakon.kz.

Снимки, сделанные на фоне Эйфелевой башни, 41-летний артист подписал лаконично:

"Открытки из Парижа".

Вместо восторженных комментариев подписчики завалили Тимати вопросами и подкололи его:

  • "Кто это девушка?"
  • "У него образ романтичнее, чем у нее".
  • "Тут еще не написали только не рожай от него?"
  • "Пластический хирург один тот же человек, потому что все оплачивал Тим".
  • "Классные фото и хорошо, что мама разрешила подержаться с девочкой за руку".
  • "Тоже подумала сначала Решетова. Почему они все на одно лицо, остается загадкой".

Но преданные поклонники вступились за своего кумира и попытались умерить пыл хейтеров. Они также закидали Тимати и его возлюбленную комплиментами:

  • "Объективно красиво".
  • "Красивые, счастливые, влюбленные".
  • "Классная у тебя женщина! Да и вообще все твои женщины!"
  • "Это дело вкуса человека ведь. Любимый его типаж, все очень просто и понятно".
  • "Господи, сколько негатива. Террариум, успокойтесь, любите и будьте любимыми. Не завидуйте".
  • "Почему никто не пишет что она вылетая Ирина Шейк? Ну, а Тимур, как вино, с каждым годом круче и круче".

Ранее сообщалось, что Тимати с матерью и детьми отдыхает в Париже.

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21 декабря 2024 года Тимати намекнул на свою женитьбу. Заядлый холостяк опубликовал в Instagram-Stories недвусмысленное видео с подписью: "Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены". А 2 января 2025 года Валентина Иванова посверкала в камеру кольцом с огромными камнями, и оставила ироничную подпись: "Я сказала нет".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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