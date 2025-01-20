Фотосессия Тимати с возлюбленной в Париже вызвала вопросы
Фото: Instagram/timatiofficial
Улетевший с семьей в Париж известный российский хип-хоп-исполнитель и предприниматель Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) порадовал поклонников в Instagram новыми фото с возлюбленной – моделью Валентиной Ивановой, сообщает Zakon.kz.
Снимки, сделанные на фоне Эйфелевой башни, 41-летний артист подписал лаконично:
"Открытки из Парижа".
Вместо восторженных комментариев подписчики завалили Тимати вопросами и подкололи его:
- "Кто это девушка?"
- "У него образ романтичнее, чем у нее".
- "Тут еще не написали только не рожай от него?"
- "Пластический хирург один тот же человек, потому что все оплачивал Тим".
- "Классные фото и хорошо, что мама разрешила подержаться с девочкой за руку".
- "Тоже подумала сначала Решетова. Почему они все на одно лицо, остается загадкой".
Но преданные поклонники вступились за своего кумира и попытались умерить пыл хейтеров. Они также закидали Тимати и его возлюбленную комплиментами:
- "Объективно красиво".
- "Красивые, счастливые, влюбленные".
- "Классная у тебя женщина! Да и вообще все твои женщины!"
- "Это дело вкуса человека ведь. Любимый его типаж, все очень просто и понятно".
- "Господи, сколько негатива. Террариум, успокойтесь, любите и будьте любимыми. Не завидуйте".
- "Почему никто не пишет что она вылетая Ирина Шейк? Ну, а Тимур, как вино, с каждым годом круче и круче".
Ранее сообщалось, что Тимати с матерью и детьми отдыхает в Париже.
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21 декабря 2024 года Тимати намекнул на свою женитьбу. Заядлый холостяк опубликовал в Instagram-Stories недвусмысленное видео с подписью: "Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены". А 2 января 2025 года Валентина Иванова посверкала в камеру кольцом с огромными камнями, и оставила ироничную подпись: "Я сказала нет".
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