Фотосессия Тимати с возлюбленной в Париже вызвала вопросы

Улетевший с семьей в Париж известный российский хип-хоп-исполнитель и предприниматель Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) порадовал поклонников в Instagram новыми фото с возлюбленной – моделью Валентиной Ивановой, сообщает Zakon.kz.

Снимки, сделанные на фоне Эйфелевой башни, 41-летний артист подписал лаконично:

"Открытки из Парижа".

Вместо восторженных комментариев подписчики завалили Тимати вопросами и подкололи его:

"Кто это девушка?"

"У него образ романтичнее, чем у нее".

"Тут еще не написали только не рожай от него?"

"Пластический хирург один тот же человек, потому что все оплачивал Тим".

"Классные фото и хорошо, что мама разрешила подержаться с девочкой за руку".

"Тоже подумала сначала Решетова. Почему они все на одно лицо, остается загадкой".

Но преданные поклонники вступились за своего кумира и попытались умерить пыл хейтеров. Они также закидали Тимати и его возлюбленную комплиментами:

"Объективно красиво".

"Красивые, счастливые, влюбленные".

"Классная у тебя женщина! Да и вообще все твои женщины!"

"Это дело вкуса человека ведь. Любимый его типаж, все очень просто и понятно".

"Господи, сколько негатива. Террариум, успокойтесь, любите и будьте любимыми. Не завидуйте".

"Почему никто не пишет что она вылетая Ирина Шейк? Ну, а Тимур, как вино, с каждым годом круче и круче".

Ранее сообщалось, что Тимати с матерью и детьми отдыхает в Париже.

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21 декабря 2024 года Тимати намекнул на свою женитьбу. Заядлый холостяк опубликовал в Instagram-Stories недвусмысленное видео с подписью: "Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены". А 2 января 2025 года Валентина Иванова посверкала в камеру кольцом с огромными камнями, и оставила ироничную подпись: "Я сказала нет".