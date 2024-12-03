Жена Кайрата Нуртаса сняла забавный ролик с подругой детства
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова порадовала поклонников новым видео, которое сняла с подругой детства – эстрадной певицей Салтанат Бакаевой, сообщает Zakon.kz.
Им жена народного любимца Кайрата Нуртаса поделилась в Instagram.
"Встреча с подругой детства, с которой можно позволить себе поиграть и посмеяться, как ребенок. Это ни с чем несравнимо", – написала Абдукаримова.
Подписчиков ролик позабавил, и они назвали Жулдыз и Салтанат самыми умными невестками:
- "Красивые".
- "Умные девушки".
- "Самые умные и прекрасные невестки".
- "Круто! Девушки, которым 36 лет. Многодетные мамы".
- "Салта самая веселая девушка. Дарит всем лучи добра".
- "Молодцы! На таком позитиве, подняли настроение. Будьте счастливы".
Ранее многодетная Жулдыз Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра.
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