Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жена Кайрата Нуртаса сняла забавный ролик с подругой детства

Жена Кайрата Нуртаса сняла забавный ролик с подругой детства, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:16 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова порадовала поклонников новым видео, которое сняла с подругой детства – эстрадной певицей Салтанат Бакаевой, сообщает Zakon.kz.

Им жена народного любимца Кайрата Нуртаса поделилась в Instagram.

"Встреча с подругой детства, с которой можно позволить себе поиграть и посмеяться, как ребенок. Это ни с чем несравнимо", – написала Абдукаримова.

Подписчиков ролик позабавил, и они назвали Жулдыз и Салтанат самыми умными невестками:

  • "Красивые".
  • "Умные девушки".
  • "Самые умные и прекрасные невестки".
  • "Круто! Девушки, которым 36 лет. Многодетные мамы".
  • "Салта самая веселая девушка. Дарит всем лучи добра".
  • "Молодцы! На таком позитиве, подняли настроение. Будьте счастливы".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:16
Жена Кайрата Нуртаса иронично отреагировала на появления мужа с молодыми девушками
, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:16

Ранее многодетная Жулдыз Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра.

Динара Халдарова
Абдукаримова Жулдыз Нуртас Кайрат 2024 год Актеры Видео Эстрада Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: