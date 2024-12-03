Алсу призналась, чьи песни поет громче всех
Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу решила осыпать комплиментами свою коллегу Анну Асти. Исполнительница хита "Зимний сон" побывала на концерте Асти и осталась под большим впечатлением, сообщает Zakon.kz.
Кадрами и видео с прошедшего мероприятия актриса поделилась на странице в Instagram.
"Знала бы Анна Асти сколько раз я срывала голос в караоке или ехала в машине по ночной Москве с подругой, мягко говоря, очень громко напевая ее песни. Девочки, знаю таких, как мы, очень много! Ты, я, мы – царицы".Алсу
Далее она поделилась впечатлениями с концерта.
"Прочувствовать вживую глубину этого мощного голоса и послушать любимые песни в новых обработках в сопровождении оркестра было незабываемо!"Алсу
Недавно Алсу, пережившая развод с Яном Абрамовым, рассказала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.
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