Алсу призналась, чьи песни поет громче всех

Российская певица Алсу решила осыпать комплиментами свою коллегу Анну Асти. Исполнительница хита "Зимний сон" побывала на концерте Асти и осталась под большим впечатлением, сообщает Zakon.kz.

Кадрами и видео с прошедшего мероприятия актриса поделилась на странице в Instagram.

"Знала бы Анна Асти сколько раз я срывала голос в караоке или ехала в машине по ночной Москве с подругой, мягко говоря, очень громко напевая ее песни. Девочки, знаю таких, как мы, очень много! Ты, я, мы – царицы". Алсу

Далее она поделилась впечатлениями с концерта.

"Прочувствовать вживую глубину этого мощного голоса и послушать любимые песни в новых обработках в сопровождении оркестра было незабываемо!" Алсу

Недавно Алсу, пережившая развод с Яном Абрамовым, рассказала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.