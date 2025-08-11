#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Танцующая вместе с подругой Алсу собрала восторженные комплименты

российская певица Алсу Абрамова, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 20:06 Фото: Instagram/alsou_a
Поклонники осыпали известную российскую певицу Алсу комплиментами под публикацией в Instagram, где артистка вместе с коллегой по цеху и подругой – исполнительницей Евой Власовой – зажгла под свою песню, сообщает Zakon.kz.

Под видео, опубликованным 10 августа 2025 года, Алсу написала: "Танцуй, будто никто не видит. Кто будет следующий?" А Власова добавила: "Танцуй, будто не твоя вина".

Фолловеры 42-летней исполнительницы хита "Зимний сон" в очередной раз отметили, что развод пошел ей на пользу. Как написали некоторые подписчики, они не знали, что Алсу такая энергичная:

  • "Кайф!"
  • "Красотки, обожаю обеих".
  • "Алсу вернулась к заводским настройкам!"
  • "Алсу вернулась к себе. Лучше поздно, чем никогда".
  • "Алсу – огонь! Прям как птица феникс воскресла из пепла! Такая живая, красивая!"
  • "Какая Алсу классная! Не думала, что она такая энергичная. Как же ей развод пошел на пользу".
  • "Как же чувствуется это то самое ощущение того, что тебя больше никто не дергает и не обижает".
  • "Красотки! Алсу расцвела, Ева и не прекращала... У вас сложится крепкая дружба, уже сложилась".
  • "Девочки – огонь! Алсу, вы совсем другая, искренняя, свободная. Открыла для себя вас сейчас. Счастья, красотки".
  • "Тот случай, когда очередной развод в очередной раз показал, что жизнь "после" не просто существует, а порой будто бы даже начинается с новой силой и новыми, яркими красками! Алсу – яркое тому подтверждение! Очень круто видеть ее такой энергичной, счастливой и с такими горящими глазами. Никогда бы не подумала, что она такая".

4 августа 2025 года Алсу трогательно поздравила маму с 71-летием.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
