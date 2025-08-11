Танцующая вместе с подругой Алсу собрала восторженные комплименты

Поклонники осыпали известную российскую певицу Алсу комплиментами под публикацией в Instagram, где артистка вместе с коллегой по цеху и подругой – исполнительницей Евой Власовой – зажгла под свою песню, сообщает Zakon.kz.

Под видео, опубликованным 10 августа 2025 года, Алсу написала: "Танцуй, будто никто не видит. Кто будет следующий?" А Власова добавила: "Танцуй, будто не твоя вина".

Фолловеры 42-летней исполнительницы хита "Зимний сон" в очередной раз отметили, что развод пошел ей на пользу. Как написали некоторые подписчики, они не знали, что Алсу такая энергичная:

"Кайф!"

"Красотки, обожаю обеих".

"Алсу вернулась к заводским настройкам!"

"Алсу вернулась к себе. Лучше поздно, чем никогда".

"Алсу – огонь! Прям как птица феникс воскресла из пепла! Такая живая, красивая!"

"Какая Алсу классная! Не думала, что она такая энергичная. Как же ей развод пошел на пользу".

"Как же чувствуется это то самое ощущение того, что тебя больше никто не дергает и не обижает".

"Красотки! Алсу расцвела, Ева и не прекращала... У вас сложится крепкая дружба, уже сложилась".

"Девочки – огонь! Алсу, вы совсем другая, искренняя, свободная. Открыла для себя вас сейчас. Счастья, красотки".

"Тот случай, когда очередной развод в очередной раз показал, что жизнь "после" не просто существует, а порой будто бы даже начинается с новой силой и новыми, яркими красками! Алсу – яркое тому подтверждение! Очень круто видеть ее такой энергичной, счастливой и с такими горящими глазами. Никогда бы не подумала, что она такая".

4 августа 2025 года Алсу трогательно поздравила маму с 71-летием.