Алсу показала кадры с отдыха за границей
Фото: Instagram/alsou_a
41-летняя российская певица Алсу, чье имя в последнее время активно мелькает в средствах массовой информации, улетела за границу. Летними снимками исполнительница хита "Зимний сон" поделилась с подписчиками, сообщает Zakon.kz.
"Мы не запоминаем дни, мы помним моменты", – гласит краткая подпись к публикации артистки на странице в Instagram за 14 июля 2024 года.
Кадры, снятые на яхте и в ресторане, пришлись по душе многочисленной армии поклонников. Комментаторы признались, что всегда восхищались красотой артистки, но сейчас она стала еще краше.
- Нежная, красивая Алсу. Будьте счастливы.
- Самая красивая женщина на российской эстраде.
- Лучшая среди лучших.
- Какие красивые глаза.
- Красота спасает мир, – наперебой оставляют хвалебные комментарии пользователи Сети.
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