Алсу показала кадры с отдыха за границей

41-летняя российская певица Алсу, чье имя в последнее время активно мелькает в средствах массовой информации, улетела за границу. Летними снимками исполнительница хита "Зимний сон" поделилась с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

"Мы не запоминаем дни, мы помним моменты", – гласит краткая подпись к публикации артистки на странице в Instagram за 14 июля 2024 года.

Кадры, снятые на яхте и в ресторане, пришлись по душе многочисленной армии поклонников. Комментаторы признались, что всегда восхищались красотой артистки, но сейчас она стала еще краше.

Нежная, красивая Алсу. Будьте счастливы.

Самая красивая женщина на российской эстраде.

Лучшая среди лучших.

Какие красивые глаза.

Красота спасает мир, – наперебой оставляют хвалебные комментарии пользователи Сети.

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В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Однако красивая история закончилась громкими разбирательствами. В 2024 году певица подала мировому судье Пресненского суда исковое заявление о разводе.

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В центре скандала оказалась также экс-возлюбленная Тимати. Именно Анастасию Решетову обвинили в том, что она увела мужа у Алсу.