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Алсу показала кадры с отдыха за границей

Алсу показала кадры с отдыха за границей, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 14:22 Фото: Instagram/alsou_a
41-летняя российская певица Алсу, чье имя в последнее время активно мелькает в средствах массовой информации, улетела за границу. Летними снимками исполнительница хита "Зимний сон" поделилась с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

"Мы не запоминаем дни, мы помним моменты", – гласит краткая подпись к публикации артистки на странице в Instagram за 14 июля 2024 года.

Кадры, снятые на яхте и в ресторане, пришлись по душе многочисленной армии поклонников. Комментаторы признались, что всегда восхищались красотой артистки, но сейчас она стала еще краше.

  • Нежная, красивая Алсу. Будьте счастливы.
  • Самая красивая женщина на российской эстраде.
  • Лучшая среди лучших.
  • Какие красивые глаза.
  • Красота спасает мир, – наперебой оставляют хвалебные комментарии пользователи Сети.

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В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Однако красивая история закончилась громкими разбирательствами. В 2024 году певица подала мировому судье Пресненского суда исковое заявление о разводе.

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В центре скандала оказалась также экс-возлюбленная Тимати. Именно Анастасию Решетову обвинили в том, что она увела мужа у Алсу.

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