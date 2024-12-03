Меган Фокс впервые рассказала о реакции трех сыновей на ее беременность
Фото: wikipedia
Известная американская актриса Меган Фокс, которая в четвертый раз станет матерью, рассказала о реакции старших детей на ее беременность, сообщает Zakon.kz.
По информации издания People, 38-летняя звезда "Трансформеров" и "Тела Дженнифер" уже имеет трех сыновей. Новость о том, что у них скоро родится брат или сестра их изрядно порадовала.
"Дети очень рады пополнению в семье и пообещали помочь мне", – откровенно заявила Меган.
Сейчас актриса в отношениях с американским рэпером Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly. В 2022 году пара обручилась. О том, что Фокс ждет от него ребенка, стало известно 11 ноября этого года. Но кто именно родится у влюбленных, Фокс не раскрывает.
Меган воспитывает трех сыновей от предыдущих отношений с актером Брайаном Остином Грином: 12-летнего Ноа, 10-летнего Бодхи и 8-летнего Джорни.
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