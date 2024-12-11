Меган Фокс бросил бойфренд после того, как она объявила о беременности

Американский рэпер Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) и актриса Меган Фокс расстались после того, как стало известно о ее четвертой беременности, сообщает Zakon.kz.

По информации TMZ, влюбленные расстались 28 ноября, в День благодарения. Праздники знаменитости провели вместе, в Колорадо, и там же решили расстаться.

Причиной разрыва стали "материалы" в телефоне Колсона. Она попросила возлюбленного уехать домой и оставить ее одну.

За последние пару лет Меган и Колсон сходились и расходились несколько раз. Разлад в паре происходил из-за разгульного образа жизни музыканта. Поэтому в прошлом году он твердо решил измениться, но ненадолго. В августе артист отметил год трезвости.

Ранее Меган Фокс впервые рассказала о реакции трех сыновей на ее беременность.

