Меган Фокс бросил бойфренд после того, как она объявила о беременности
Фото: tntmusicru
Американский рэпер Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) и актриса Меган Фокс расстались после того, как стало известно о ее четвертой беременности, сообщает Zakon.kz.
По информации TMZ, влюбленные расстались 28 ноября, в День благодарения. Праздники знаменитости провели вместе, в Колорадо, и там же решили расстаться.
Причиной разрыва стали "материалы" в телефоне Колсона. Она попросила возлюбленного уехать домой и оставить ее одну.
За последние пару лет Меган и Колсон сходились и расходились несколько раз. Разлад в паре происходил из-за разгульного образа жизни музыканта. Поэтому в прошлом году он твердо решил измениться, но ненадолго. В августе артист отметил год трезвости.
Ранее Меган Фокс впервые рассказала о реакции трех сыновей на ее беременность.
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