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Необычный лот выставили на аукцион за 1 млн евро

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 07:22 Фото: pixabay
На аукцион в Мюнхенеза за баснословную стоимость выставили белый холст без рисунка, сообщает Zakon.kz.

На сайте аукционного дома Ketterer, картину оценили в 1-1,5 млн евро. Холст является работой художника Роберта Раймана под названием General 52. Картина была написана в 1970 году из белой эмали на растянутом хлопке. Ее размер составляет 132,1 на 132,1 см.

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 07:22

Фото: kettererkunst

Торги состоятся 6 декабря. Высокую стоимость картины объяснили тем, что Роберт Райман является важным представителем аналитической живописи. Некоторые работы художника продавались за 19 млн евро.

В своем творчестве художник создал несколько серий картин, используя один и тот же цвет на одной и той же поверхности. Первой была коллекция работ, написанных белой эмалью на гофрированном картоне. Художник использовал такую краску с 1967 года, нанося ее кистями разных размеров.

В этот же день 6 декабря в Вестминстерском аббатстве под предводительством Кейт Миддлтон пройдет Рождественская служба.

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