Культура и шоу-бизнес

Автопортрет Фриды Кало выставят на аукцион

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало выставят на аукцион Sotheby's, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 08:50 Фото: X/sothebys
Малоизвестный автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало выставят на аукцион Sotheby's, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта аукционного дома, на картине 1940 года художница изобразила себя лежащей на кровати с балдахином, которая парит в небе. Сверху расположен скелет, обмотанный динамитом и сжимающий в руках букет цветов.

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало выставят на аукцион Sotheby's, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 08:50

Фото: sothebys

Картина "El sueño (La cama)" ("Сон (Кровать)") оценивается в 40-60 млн долларов. Выручка от ее продажи может превзойти максимальную цену на работы художниц, которая сейчас составляет 44,4 млн долларов.

Это одна из немногих картин Фриды Кало, которая находится за пределами Мексики и не в музейной коллекции.

"Поэтому и как произведение искусства, и как возможность для продажи на рынке, она не может быть более редкой и особенной", – отметил сотрудник Sotheby's Джулиан Доус.

Самой дорогой картиной Кало на аукционах стала "Диего и я", купленная в 2021 году за 34,9 млн долларов. Отмечается, что частным лицам работы художницы продавали еще дороже.

Картину перед аукционом представят в Лондоне, Абу-Даби, Гонконге и Париже. Сами торги пройдут в Нью-Йорке 8 ноября.

На днях из Национального музея естественной истории в Париже похитили шесть золотых самородков.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
