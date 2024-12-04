Сильвестр Сталлоне рассказал, куда перенесли статую Рокки

78-летний американский актер Сильвестр Сталлоне, сыгравший главную роль боксера Рокки Бальбоа в фильме "Рокки", выступил с обращением. Кинорежиссер рассказал, где теперь находится знаменитая статуя Рокки, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что герой фильма на своих тренировках взбегал по лестнице, ведущей к главному входу в художественный музей Филадельфии. Всего на этой лестнице 72 ступеньки. После выхода фильма в 1976 году ее иначе чем "ступеньки Рокки" не называют.

В 1982 году на последней ступени лестницы была даже установлена бронзовая статуя героя Рокки Бальбоа, которая позже была перенесена к ее подножию.

Стоит отметить, что тысячи туристов по-прежнему поднимаются по 72 ступеням, чтобы повторить знаменитое восхождение главного героя и сфотографироваться с видом на город с поднятыми в победном жесте руками.

3 декабря 2024 года Сталлоне заявил, что статую на время вернули на прежнее место.

Он назвал это невероятным событием.

"Приходите и фотографируйтесь. Главное, не забывайте держать удар!" – гласит подпись к его публикации.

Комментаторы отметили, что статуя является символом надежды.

"Это мотивирует нас двигаться вперед", – пишут пользователи Сети.

Сталлоне за свою актерскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях фильмов "Рокки" (1976-2018), "Рэмбо" (1982-2019), "Неудержимые" (2010-2023) и "План побега" (2013-2019). К первым трем он также приложил руку в качестве сценариста, режиссера и продюсера.

12 июня 2011 года за заслуги в популяризации бокса был введен в Международный зал боксерской славы.

В октябре 2024 года танцующий актер под лирическую песню More Love группы Smokey Robinson & The Miracles покорил подписчиков. Его танец можно посмотреть по ссылке.