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Филипп Киркоров иронично адаптировал фильм "Субстанция" под Россию

Филипп Киркоров преображение, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:16 Фото: Instagram/fkirkorov
В конце 2024 года зрителей по всему миру не оставил равнодушными фильм "Субстанция" с Деми Мур в главной роли. Картина о старении и неприятии своей внешности нашла отклик и у российского исполнителя Филиппа Киркорова, сообщает Zakon.kz.

57-летний исполнитель решил представить свою версию обсуждаемого фильма.

Он разместил видео, на кадрах которого показал свое поразительное преображение. Если сначала можно увидеть располневшего артиста, то после на зрителя смотрит подтянутый и уверенный мужчина.

"Субстанция. Russian version", – сказано в описании к публикации.

Пользователи иронично спросили, сколько инъекций было использовано.

Тем не менее большинство комментаторов признали, что преображение удалось, отметив положительный эффект.

Недавно состоялась долгожданная премьера самого продолжительного клипа Филиппа Киркорова. Почти что фильм под названием "Черная пантера" длится более 26 минут. Комментаторы как обычно разделились на два лагеря после просмотра.

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