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Филипп Киркоров о Маслякове: Он стал частью национальной ДНК

Филипп Киркоров о Маслякове: Он стал частью национальной ДНК, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 09:36 Фото: Instagram/fkirkorov
12 сентября 2024 года в Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым, который много лет вел программу КВН. В тот же день российский исполнитель Филипп Киркоров оставил пост в память об ушедшем телеведущем, сообщает Zakon.kz.

"В начале был Масляков", – с таких слов начинается публикация короля российской эстрады.

По его словам, в мире отечественного развлекательного телевидения, юмора, да во многом и шоу-бизнеса, в целом не существует понятия "до Маслякова", только "после".

"Александр Васильевич не только дал дорогу большинству артистов, авторов, менеджеров в области юмора, он стал частью национальной ДНК. Мы шутим, мы смеемся, мы отделяем остроумное от пошлого так, как нам показал и как нас научил это делать Александр Васильевич. Человек очень непростой судьбы, он всегда шел по жизни не с улыбкой, а с этой фирменной доброй ухмылкой. Смех и улыбки же он оставил для нас…".Филипп Киркоров

Александру Маслякову было 82 года, он умер 8 сентября 2024 года. Он дважды переболел коронавирусом. С 2022 года провел две игры Высшей лиги.

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9 сентября Гарик Харламов с Павлом Волей поблагодарили Маслякова от всего Comedy Club.

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