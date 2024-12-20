Киркоров "изгнал" Ивлееву из новогоднего фильма, а она его публично высмеяла

Серьезный скандал разразился между королем российской эстрады Филиппом Киркоровым и видеоблогером Настей Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что Киркоров обозвал Ивлееву "крысой" и "гнидой" в эфире шоу "Кстати" в соцсети "ВКонтакте". Певец возмутился отсутствием извинений со стороны Ивлеевой после "голой" вечеринки.

Позже артист признался на своей странице в Instagram, что Ивлееву не пригласили сниматься в новогоднем фильме телеканала ТНТ из-за его возражений.

"Я в последнее время много раз высказывался о Настюшке Ивлеевой и уже устал от этого имени. Поэтому, когда стали ходить слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ, я был удивлен, да что уж там, не было предела моему возмущению. Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам "Небриллиантовой руки" и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня! Насте всего хорошего, а нашей "Небриллиантовой руке" — высоких рейтингов и просмотров в новогоднюю ночь!" – написал он под постом.

В свою очередь Ивлеева отреагировала на высказывание Киркорова. Свой пост она опубликовала в Telegram-канале.

На слова Киркорова Ивлеева ответила ироничной публикацией.

"Все верно, Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре", — написала Анастасия, сопроводив пост фотографией, на которой певец позирует в окружении мужчин с голым торсом.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров в новогоднюю ночь перевоплотится в Людмилу Гурченко. А Настя Ивлеева вышла замуж.

