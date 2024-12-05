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Дэвид Бекхэм оказался в центре скандала из-за неудачной рекламы

Дэвид Бекхэм, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 20:21 Фото: flickr
Репутация британского футболиста Дэвида Бекхэма оказалась под угрозой из-за скандала с рекламным роликом, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, футболист заключил контракт на съемки в новогодней рекламе кухонной техники. По сценарию он должен был показать зрителям, как готовит рождественский ужин в дровяной печи. Все оговоренное знаменитость выполнил и получил за это 1 млн долларов. И лишь потом понял – техника была предназначена для использования на открытом воздухе, а он готовил прямо дома.

Ошибку сценаристов он понял только тогда, когда на бренд, лицом которого и был Бекхэм, подали жалобу в Управление по стандартам рекламы. И хотя основные претензии предъявили команде, разрабатывающей рекламу, но репутация футболиста оказалась подмочена.

Ранее сын известного футболиста Дэвида Бекхэма и экс-солистки Spice Girls Виктории Бекхэм, Ромео впервые показал фото возлюбленной Грей Сорренти.

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