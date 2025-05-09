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Спорт

Дэвид Бекхэм купил еще один футбольный клуб

Дэвид Бекхэм, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 09:55 Фото: flickr
Первый британский футболист, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА, Дэвид Бекхэм, купил еще один клуб, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о футбольном клубе из четвертого английского дивизиона "Солфорд Сити", информация об этом указана на официальном сайте "Солфорда".

"Я вырос в Солфорде. У меня остались такие приятные воспоминания о времени, когда я там жил. Это место и его жители сыграли важную роль в моей футбольной карьере", – сказал Бекхэм.

Вместе с Бекхэмом долю в клубе купил его бывший партнер по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" Гари Нэвилл. The Athletic пишет, что они потратили несколько месяцев на поиск инвестиционных партнеров.

Ранее Дэвид Бекхэм показал фото с празднования своего 50-летнего юбилея. На снимках в праздничной публикации от 4 мая отсутствовали только Бруклин и его жена Никола. Старший сын Дэвида и Виктории совершил свой личный "мегсит", когда женился на американке, уехал жить в США и разругался с родными. Парочка не поздравила именинника даже в соцсетях.

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Андрей Дюсупов
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