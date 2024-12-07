Резко похудевшая Ариана Гранде напугала своих фанатов

На фоне премьеры фильма "Злая" с Арианой Гранде в главной роли все только и обсуждают ее нездоровый внешний вид. На экстремальное похудение она решилась ради съемок. Теперь это вызывает беспокойство и страх ее поклонников, сообщает Zakon.kz.

31-летняя Ариана Гранде расплакалась из-за критики своей внешности во время рекламной кампании фильма.

Актрису спросили, как она относится к стандартам красоты и как справляется с критикой собственной внешности, которая преследует ее с подростковых лет.



"Я слышала, что со мной что-то не так. Когда ты молода и слышишь подобное, трудно защититься от этого шума. Это вызывает дискомфорт независимо от того, в каком масштабе это происходит. Даже если ты идешь на ужин в честь Дня благодарения, и чья-то бабушка говорит: "О боже, ты похудела! Что случилось?", это неприятно", – высказалась актриса.

Ариана не оставляет общественности места для критики.

Она убеждена: никто не имеет права говорить неприятности в адрес кого-либо, а потому окружила себя только теми, кого по-настоящему любит и ценит.

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