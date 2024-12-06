Сати Казанова вышла на сцену через месяц после родов

Российская певица Сати Казанова дала первый концерт после рождения дочери. Месяц назад актриса стала мамой и поставила карьеру на паузу, однако одно исключение она все же сделала, сообщает Zakon.kz.

Об этом Казанова рассказала своим подписчикам на странице в Instagram.

"Первый выход на сцену. Декрет еще не кончился. Очень символично, что исполнила колыбельную на родном кабардинском языке. А в гримерной ждал муж с нашей малышкой", – отмечено в титрах к видео.

О том, что Сати Казанова ждет первенца, стало известно 6 июня 2024 года. 23 октября она родила долгожданную дочь. Позднее муж певицы Стефано Тиоццо опубликовал трогательное фото жены с новорожденной малышкой.