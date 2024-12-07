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Культура и шоу-бизнес

Ксения Бородина объявила о предстоящем замужестве

Ксения Бородина, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 13:26 Фото: Instagram/borodylia
Телеведущая Ксения Бородина заявила о скором замужестве. В субботу, 7 декабря, она рассказала в социальных сетях, что приняла обручальное кольцо от Николая Сердюкова, сообщает Zakon.kz.

Мужчина сделал звезде предложение в Санкт-Петербурге. Трогательный пост Бородина опубликовала в своем Instagram.

"Я сказала да. Я не могла бы сказать нет, потому что сказав нет, потеряла бы возможность каждый день чувствовать себя самой любимой. С такой заботой, что ты мне даешь, я каждый день чувствую себя самой любимой и лучшей в этом мире", – написала 41-летняя телеведущая.

Романтическое событие состоялось в Эрмитаже, у часов с павлином, которые работают более 200 лет.

Ксения Бородина и Николай Сердюков начали встречаться полгода назад. Они познакомились на съемках "Последнего героя", где звезда "ДОМа-2" была ведущей, а ее избранник – участником.

Андрей Дюсупов
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