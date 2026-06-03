"Принимаешь мое прошлое": Ксения Бородина обратилась к третьему мужу

43-летняя российская телеведущая Ксения Бородина в социальных сетях поздравила своего мужа Николая Сердюкова с первой важной семейной датой – ситцевой свадьбой, сообщает Zakon.kz.

Экс-ведущая программы "Дом-2" опубликовала трогательный видеоролик из многочисленных свадебных фотографий. Она уточнила, что сегодня, 3 июня 2026 года, ровно год, как они оформили отношения официально, и почти два года, как идут по жизни вместе.

"За это время у нас было все: искренний смех и ночные разговоры до утра, радостные открытия и слезы… Мы вместе пережили перемены, сложности и даже чужие нападки, но каждый такой момент только сделал нас крепче и увереннее в том, что у нас действительно есть. У нас есть мы". Ксения Бородина

Далее знаменитость перечислила достоинства 37-летнего мужа.

"Мне особенно дорого то, как ты относишься ко мне, моим близким и, конечно же, к моим детям: твоя забота, внимание и умение дать им время, а иногда дать совет и протянуть руку помощи. Ты всегда всем помогаешь с чистым сердцем. Рядом с тобой я чувствую себя любимой и свободной одновременно, потому что могу смеяться, плакать, мечтать и знать, что меня услышат. Спасибо, Николай, моя любовь, спасибо за терпение, со мной не всегда просто и легко, за умение слушать, за то, что видишь меня и принимаешь со всем моим прошлым и надеждами на будущее". Ксения Бородина

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С Николаем Сердюковым Ксения познакомилась летом 2024 года на съемках телешоу: он был участником, а Бородина – ведущей. Кроме того, третий супруг моложе Бородиной на пять лет.

1 июня мы рассказывали, что 10-летняя дочь Игоря Николаева покорила Игоря Крутого на федеральном ТВ.