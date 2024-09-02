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Вслед за Ларисой Долиной мошенники взялись за Олега Газманова

Олег Газманов, мошенники, Лариса Долина, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 16:50 Фото: Instagram/oleggazmanov
Популярный российский исполнитель Олег Газманов рассказал о своем опыте контакта с мошенниками, сообщает Zakon.kz.

Правда, в данном случае певца обмануть не удалось.

"Мне позвонила одна очень известная в нашей стране женщина-политик. Причем от нее исходил звонок по видео. Она его сразу скинула, после чего написала: "Извините, я случайно ошиблась и нажала видеовызов". А после сообщила: "У нас большие неприятности. Вы были доверенным лицом президента. Сдавали ли документы?" – приводит рассказ Газманова "МК".

Он ответил, что не сдавал никакие документы.

"Тогда она сказала, что нужно обязательно это сделать. Так как якобы из администрации президента им спустили указание собрать все необходимые документы", – продолжил артист.

При этом, "понимая напряженный график артиста", мошенники готовы были прислать специального человека, который бы забрал у него все необходимые бумаги.

"Она мне прислала документ, подписанный якобы директором ФСБ, в котором был перечень документов, которые необходимо предоставить. Я сразу заподозрил неладное. А потом выяснил, что это аферисты. Причем это не простое мошенничество, это серьезные вещи", – рассказал Олег Газманов.

Он призывает и звездных коллег, и обычных людей не отвечать на видеозвонки с незнакомых номеров.

"Мошенники сканируют ваше изображение и голос. После чего могут взломать ваши аккаунты и начать звонить вашим друзьям. Могут сказать: "Я сейчас не могу говорить, тебе от меня позвонит Коля". А потом Коля звонит и начинает: "У нас трагедия". Люди ведутся и переводят деньги. Я с трудом избежал подобного", – поделился певец.

В августе 2024 года сообщалось, что 68-летняя Лариса Долина стала жертвой мошенников. Объектом мошенничества оказалась квартира певицы. По этому делу арестовали женщину-курьера.

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