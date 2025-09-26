#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих решила уйти из профессии в 90 лет

Алиса Фрейндлих, сцена, кино, театр, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 13:45 Фото: wikimedia
Одна из ведущих актрис российского драматического театра имени Товстоногова (БДТ) 90-летняя Алиса Фрейндлих приняла решение оставить сцену, сообщает Zakon.kz.

Звезда фильма "Служебный роман" больше не будет играть в спектакле "Лето одного года". А это была единственная постановка с участием Фрейндлих. Спектакль был снят с афиш по просьбе актрисы.

Как отметил в разговоре со СМИ народный артист СССР Олег Басилашвили, Фрейндлих не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера.

"Ей довольно трудно", – уточнил актер.

Также грустной новостью поделилась и актриса Ирина Розанова, опубликовав совместные снимки с Фрейндлих:

"Алиса Бруновна сняла спектакль " Лето одного года", который они играли с Олегом Басилашвили! Какое счастье, что мы успели посмотреть… Великое поколение! Здоровья им! Осень, грустно…"

Комментаторы отметили, что с сожалением восприняли это известие, пожелав здоровья знаменитости.

Алиса Фрейндлих наиболее известна по картинам "Соломенная шляпка" (1974), "Агония" (1974), "Служебный роман" (1977), "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Сталкер" (1979), "Опасный возраст" (1981), "Жестокий романс" (1984), циклу фильмов "Женская логика" и фильму "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2009).

В общей сложности Фрейндлих снялась в более чем 50 фильмах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей).

Ранее мы рассказывали, что мастер боевых искусств Джеки Чан выложил фото из Алматы и раскрыл, зачем прилетал.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
