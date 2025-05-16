Новая публикация 51-летней певицы Натали привела фанатов в восторг

Российская эстрадная певица, композитор и автор песен Натали (полное имя – Наталья Рудина) порадовала поклонников выходом новой песни, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 16 мая 2025 года, в своем Instagram артистка опубликовала видео, в котором можно послушать фрагмент новой композиции. Судя по кадрам, песня называется "По любви".

51-летняя певица была немногословна под публикацией и лишь оставила хэштег #Натали.

Но это не помешало ее поклонникам с восторгом оценить творение их кумира. Они поздравили Натали с возвращением и отметили, что увиденные ими кадры сняты в стиле ее хита "О, Боже, какой мужчина!" (ОБКМ):

"Ждем!"

"Красотка".

"Очень красиво".

"С возвращением".

"Я в восторге! Умничка!"

"Уже не терпится. Огонь!"

"Самая красивая и лучшая в шоу-бизнесе".

"Ну, наконец-то, дождались этого момента".

"Огонь! Клип в стиле ОБКМ спустя 12,5 лет, прикольно. Натали все в такой же потрясающей форме! Образ – супер!"

Нашлись среди фолловеров и те, которые не поверили в успех новой песни:

"Ну, мне кажется... "О, Боже, какой мужчина!" не перепеть".

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