Новая публикация 51-летней певицы Натали привела фанатов в восторг
Фото: Instagram/natali_star74
Российская эстрадная певица, композитор и автор песен Натали (полное имя – Наталья Рудина) порадовала поклонников выходом новой песни, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 16 мая 2025 года, в своем Instagram артистка опубликовала видео, в котором можно послушать фрагмент новой композиции. Судя по кадрам, песня называется "По любви".
51-летняя певица была немногословна под публикацией и лишь оставила хэштег #Натали.
Но это не помешало ее поклонникам с восторгом оценить творение их кумира. Они поздравили Натали с возвращением и отметили, что увиденные ими кадры сняты в стиле ее хита "О, Боже, какой мужчина!" (ОБКМ):
- "Ждем!"
- "Красотка".
- "Очень красиво".
- "С возвращением".
- "Я в восторге! Умничка!"
- "Уже не терпится. Огонь!"
- "Самая красивая и лучшая в шоу-бизнесе".
- "Ну, наконец-то, дождались этого момента".
- "Огонь! Клип в стиле ОБКМ спустя 12,5 лет, прикольно. Натали все в такой же потрясающей форме! Образ – супер!"
Нашлись среди фолловеров и те, которые не поверили в успех новой песни:
- "Ну, мне кажется... "О, Боже, какой мужчина!" не перепеть".
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