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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация 51-летней певицы Натали привела фанатов в восторг

Новая публикация 51-летней певицы Натали привела фанатов в восторг, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 18:44 Фото: Instagram/natali_star74
Российская эстрадная певица, композитор и автор песен Натали (полное имя – Наталья Рудина) порадовала поклонников выходом новой песни, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 16 мая 2025 года, в своем Instagram артистка опубликовала видео, в котором можно послушать фрагмент новой композиции. Судя по кадрам, песня называется "По любви".

51-летняя певица была немногословна под публикацией и лишь оставила хэштег #Натали.

Но это не помешало ее поклонникам с восторгом оценить творение их кумира. Они поздравили Натали с возвращением и отметили, что увиденные ими кадры сняты в стиле ее хита "О, Боже, какой мужчина!" (ОБКМ):

  • "Ждем!"
  • "Красотка".
  • "Очень красиво".
  • "С возвращением".
  • "Я в восторге! Умничка!"
  • "Уже не терпится. Огонь!"
  • "Самая красивая и лучшая в шоу-бизнесе".
  • "Ну, наконец-то, дождались этого момента".
  • "Огонь! Клип в стиле ОБКМ спустя 12,5 лет, прикольно. Натали все в такой же потрясающей форме! Образ – супер!"

Нашлись среди фолловеров и те, которые не поверили в успех новой песни:

  • "Ну, мне кажется... "О, Боже, какой мужчина!" не перепеть".

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 18:44
Певица Натали посвятила пост своему умершему мужу

Ранее мы писали, что Натали рассказала о "посланиях" от покойного супруга.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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