Арман Давлетяров сделал неожиданное признание

Российско-казахстанский медиаменеджер, общественный деятель и бизнесмен Арман Давлетяров рассказал об отношениях с женой, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 7 апреля 2025 года, заслуженный деятель Казахстана опубликовал в своем Instagram видео, в котором ответил на часто задаваемый вопрос: "Важно ли, чтобы мужчина был лидером в семье?"

"Вы знаете, я такой подкаблучник, и я от этого получаю удовольствие... Женщина – это та шея, которая крутит мужчину направо-налево. Я не вижу в этом ничего плохого, но я в хорошем смысле этого слова", – неожиданно заявил 54-летний Давлетяров.

На самом деле, как отметил Арман, они с супругой все решения принимают вместе.

"Но она так мудро и искусно выстраивает наш диалог, что мне часто кажется – это было мое решение. Хотя иногда понимаю: "Хм… кажется, это все-таки было ее решение…" И знаете, в этом нет ни игры, ни манипуляции. Это про уважение, про тонкую настройку друг на друга. Про доверие и про ту самую погоду в доме, которая важнее всего. Можно спорить, кто главный в семье. А можно быть счастливыми. Понимать друг друга, слышать, идти навстречу. Не бороться за власть, а строить союз. У нас именно так. И я этим дорожу", – написал он под публикацией.

Также Давлетяров поинтересовался у своих подписчиков: "А как у вас? Кто в вашей семье "принимает решения"? Чувствуете ли вы эту тонкую игру взаимопонимания?"

Ответа ему долго ждать не пришлось. Практически большинство фолловеров с восторгом восприняли слова Армана и отметили, что так может рассуждать зрелый и мудрый человек. Вместе с тем они пожелали семье счастья:

"Вы – классный, удачи вам во всем".

"Очень красиво, вдохновляющий пост".

"Желаю огромного человеческого счастья".

"Слова зрелого, мудрого мужчины. Дай Аллах счастья вашей семье!"

"И это правда, самое главное – доверие и взаимопонимание. Пусть Аллах одарит благом вас и вашу семью!"

– "Умная и мудрая женщина всегда сделает так, что решение принимает мужчина. И он в семье – главный и стержень семьи".

Напомним, что жену Давлетярова зовут Мавжуда. Они поженились в августе 2003 года.

Супруги воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и дочь.

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