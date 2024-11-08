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Арман Давлетяров устроил незабываемый сюрприз на юбилей другу детства

Арман Давлетяров устроил сюрприз другу на 55-летие, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 09:32 Фото: pxhere
Сегодня, 8 ноября 2024 года, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров рассказал о сюрпризе, который устроил своему другу. Как оказалось, ведущий неожиданно прилетел в Оренбург, чтобы поздравить с днем рождения товарища, сообщает Zakon.kz.

В описании к ролику ведущий уточнил, что утром поздравил друга по телефону и сказал, что не сможет прилететь на его 55-летие. А сам после разговора отправился в аэропорт.

"Прилетел вчера сюрпризом на юбилей к другу детства к Ермеку Шалабаеву, с которым прошел столько лет бок о бок, начиная с первых шагов в детском саду. Он не ожидал меня увидеть, и именно этот момент стал особенно ценным для нас обоих. Самое дорогое, что мы можем подарить близким, – это свое время и искреннее внимание. Видеть, как он радовался, как ребенок – для меня счастье не меньшее, чем для него".Арман Давлетяров

Давлетяров подчеркивает, что такие мгновения остаются в сердце надолго, наполняют жизнь теплом и настоящей близостью.

"За праздничным столом собралась его большая семья, родители и родственники, и я очень рад быть в числе их. Они мне уже стали как родные за эти годы дружбы с Ермеком. Моя мама очень любила Ермека и его семью и его родителей. Пусть радость, которую мы дарим другим, всегда возвращается к нам благословением и радостью от Всевышнего".Арман Давлетяров

25 октября 2024 года Давлетяров размещал видео с молитвой своей мамы. Также ранее Давлетяров вспомнил, как стал молодым папой почти в 50 лет. Кроме того, он поделился с общественностью историей из семейной жизни. Тогда он рассказал, как его супруга помогла вырваться семье из нищеты.

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