Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова
Роликом 70-летний композитор поделился в Instagram.
"Баста и Сергей Бурунов "Мадонна" (муз. И. Крутой, ст. Р. Казакова). Особняком в нашей с Саней Серовым жизни стоит песня "Мадонна". Именно после выхода этой песни ("До и после полуночи", "Утренняя почта" и "Песня-87") жизнь наша изменилась, и не в худшую, а в лучшую сторону, – я имею в виду и полные стадионы на концертах Серова, и востребованность в самых престижных проектах ТВ, авторские гонорары, да и все касаемо бытовых и финансовых вопросов... Так бывает, и слава Богу, что это случилось! Все последующие наши песни ("Музыка венчальная", "Как быть", "Ты меня любишь", "Я люблю тебя до слез" и другие) были успешны и ожидаемы публикой, но "Мадонна" была первой", – написал под публикацией Игорь Крутой.
Он подчеркнул, что есть исполнители, после которых перепевать песни крайне сложно.
"Серов как раз относится к их числу, учитывая его тембр, манеру, индивидуальность и профессионализм. Но то, что сделали... замечательный и очень уважаемый мною Баста и гениальный актер Сергей Бурунов, мне показалось очень интересным (даже сам факт появления такого дуэта)", – заключил Игорь Крутой.
Поклонники пианиста разделились во мнении, но большинству из них новое звучание "Мадонны" понравилось:
- "Лучше Серова никто не исполнит эту песню".
- "Обалденно! Спасибо за песни, и за новое исполнение… Шикарно!"
- "Шикарная новая версия Мадонны, голос Василия – огонь! Бурунов удивил на все 100%. Вы – крутой, Игорь Яковлевич".
- "Шикарная версия получилась! Но "Мадонна" в сольном исполнении Басты на вашем юбилейном концерте звучала еще вкуснее и ярче".
- "Серов, конечно, глыба и его тяжело перепеть. Но ребята молодцы, дали вторую жизнь песне, и у них это здорово получилось! Можно смотреть и слушать бесконечно".
- "Как интересно! Очень свежо, эмоционально, ярко! Сергей Бурунов, правда, ну какой-то невозможный, космический актер! Баста открылся совершенно с другой стороны. Потрясающий номер!"
- "Хочется слушать эту песню без конца, в этом исполнении также прекрасна, как все песни Игоря Яковлевича Крутого. Главное – чувства, но первый исполнитель останется навсегда в образе этой песни".
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