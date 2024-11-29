Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова

Роликом 70-летний композитор поделился в Instagram.

"Баста и Сергей Бурунов "Мадонна" (муз. И. Крутой, ст. Р. Казакова). Особняком в нашей с Саней Серовым жизни стоит песня "Мадонна". Именно после выхода этой песни ("До и после полуночи", "Утренняя почта" и "Песня-87") жизнь наша изменилась, и не в худшую, а в лучшую сторону, – я имею в виду и полные стадионы на концертах Серова, и востребованность в самых престижных проектах ТВ, авторские гонорары, да и все касаемо бытовых и финансовых вопросов... Так бывает, и слава Богу, что это случилось! Все последующие наши песни ("Музыка венчальная", "Как быть", "Ты меня любишь", "Я люблю тебя до слез" и другие) были успешны и ожидаемы публикой, но "Мадонна" была первой", – написал под публикацией Игорь Крутой.