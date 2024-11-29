Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова

Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 12:24 Фото: Instagram/igorkrutoy65, Instagram/alexander_serov_official
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой накануне, 28 ноября 2024 года, опубликовал видео, где беседует с юмористами Азаматом Мусагалиевым и Гариком Харламовым о песне, которая изменила его и жизнь Александра Серова, сообщает Zakon.kz.

Роликом 70-летний композитор поделился в Instagram.

"Баста и Сергей Бурунов "Мадонна" (муз. И. Крутой, ст. Р. Казакова). Особняком в нашей с Саней Серовым жизни стоит песня "Мадонна". Именно после выхода этой песни ("До и после полуночи", "Утренняя почта" и "Песня-87") жизнь наша изменилась, и не в худшую, а в лучшую сторону, – я имею в виду и полные стадионы на концертах Серова, и востребованность в самых престижных проектах ТВ, авторские гонорары, да и все касаемо бытовых и финансовых вопросов... Так бывает, и слава Богу, что это случилось! Все последующие наши песни ("Музыка венчальная", "Как быть", "Ты меня любишь", "Я люблю тебя до слез" и другие) были успешны и ожидаемы публикой, но "Мадонна" была первой", – написал под публикацией Игорь Крутой.

Он подчеркнул, что есть исполнители, после которых перепевать песни крайне сложно.

"Серов как раз относится к их числу, учитывая его тембр, манеру, индивидуальность и профессионализм. Но то, что сделали... замечательный и очень уважаемый мною Баста и гениальный актер Сергей Бурунов, мне показалось очень интересным (даже сам факт появления такого дуэта)", – заключил Игорь Крутой.

Поклонники пианиста разделились во мнении, но большинству из них новое звучание "Мадонны" понравилось:

  • "Лучше Серова никто не исполнит эту песню".
  • "Обалденно! Спасибо за песни, и за новое исполнение… Шикарно!"
  • "Шикарная новая версия Мадонны, голос Василия – огонь! Бурунов удивил на все 100%. Вы – крутой, Игорь Яковлевич".
  • "Шикарная версия получилась! Но "Мадонна" в сольном исполнении Басты на вашем юбилейном концерте звучала еще вкуснее и ярче".
  • "Серов, конечно, глыба и его тяжело перепеть. Но ребята молодцы, дали вторую жизнь песне, и у них это здорово получилось! Можно смотреть и слушать бесконечно".
  • "Как интересно! Очень свежо, эмоционально, ярко! Сергей Бурунов, правда, ну какой-то невозможный, космический актер! Баста открылся совершенно с другой стороны. Потрясающий номер!"
  • "Хочется слушать эту песню без конца, в этом исполнении также прекрасна, как все песни Игоря Яковлевича Крутого. Главное – чувства, но первый исполнитель останется навсегда в образе этой песни".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 12:24
70-летний Игорь Крутой рассказал про насыщенное время, которое он проживает
, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 12:24

26 ноября 2024 года Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками.

Читайте также

Бывший муж Садвакасовой высказался о разводе и назвал причину
Бывший муж Асель Садвакасовой высказался о разводе и назвал его причину
Топ-10 фильмов о домашних животных
Топ-10 фильмов о домашних животных – смотрите на MEGOGO
Джессика Альба показала повзрослевших детей
Джессика Альба показала повзрослевших детей
Динара Халдарова
Мусагалиев Азамат Крутой Игорь Харламов Гарик 2024 год Артисты Музыка Шоу-бизнес Эстрада
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
доллар, курс, рост
С чем связан скачок курса доллара и как это может повлиять на цены – мнение эксперта
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: