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Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками

Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой и ее красивыми подружками, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 15:41 Фото: Instagram/olgakroutoi
Супруга известного российского эстрадного композитора, продюсера, пианиста и певца Игоря Крутого Ольга 25 ноября 2024 года встретила свой новый возраст. С кем она его встретила, показал 70-летний муж, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 26 ноября, композитор в Instagram-Stories опубликовал фото с 61-летней именинницей и ее подругами, в числе которых и певица Алсу.

Игорь Крутой опубликовал редкое фото с женой, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 15:41

Фото: Instagram/igorkrutoy65

"Отметили день рождения Олюшки Крутой и я оказался в кругу ее красивых, смешливых и креативных подружек! Всем здоровья, любви и удачи!" – написал Игорь Крутой.

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25 ноября 2024 года Игорь Крутой рассказал про насыщенное время, которое он проживает.

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