Кайрат Нуртас и Нюша воссоединились
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский артист Кайрат Нуртас опубликовал новое видео. Приятной неожиданностью для его фанатов стало совместное выступление народного любимца с российской певицей Нюшей, сообщает Zakon.kz
Об этом дуэте стало известно еще в 2016 году. За восемь лет на YouTube-канале Нуртаса видео с песней "Алматының түндері-ай" набрало 27,5 млн просмотров.
Теперь, согласно посту Нуртаса за 8 декабря 2024 года, знаменитости воссоединились и исполнили песню на одной из площадок.
В подписи к видео Нуртас был весьма немногословен, оставив лишь аккаунт артистки.
- Не теряйся перед ней. Ты тоже звезда.
- Развелась с мужем, теперь поет везде, а то ее не видно было. Нюша как была, так и осталась красоткой.
- Легенды.
- Нюша – супер-мега-девочка.
- Молодец, песня подошла Нюше.
- Вот Нюша классно двигается, такая раскрепощенность. Не хватает нашим на сцене.
- Просто бомба, – отмечают комментаторы после просмотра зажигательного танца знаменитостей.
Материал по теме
Мама Кайрата Нуртаса обратилась к поклонникам
25 ноября 2024 года Нуртас с детьми посетил матч "Барыса" и поделился этим со своими поклонниками.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript