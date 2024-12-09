Кайрат Нуртас и Нюша воссоединились

Казахстанский артист Кайрат Нуртас опубликовал новое видео. Приятной неожиданностью для его фанатов стало совместное выступление народного любимца с российской певицей Нюшей, сообщает Zakon.kz

Об этом дуэте стало известно еще в 2016 году. За восемь лет на YouTube-канале Нуртаса видео с песней "Алматының түндері-ай" набрало 27,5 млн просмотров.

Теперь, согласно посту Нуртаса за 8 декабря 2024 года, знаменитости воссоединились и исполнили песню на одной из площадок.

В подписи к видео Нуртас был весьма немногословен, оставив лишь аккаунт артистки.

Не теряйся перед ней. Ты тоже звезда.

Развелась с мужем, теперь поет везде, а то ее не видно было. Нюша как была, так и осталась красоткой.

Легенды.

Нюша – супер-мега-девочка.

Молодец, песня подошла Нюше.

Вот Нюша классно двигается, такая раскрепощенность. Не хватает нашим на сцене.

Просто бомба, – отмечают комментаторы после просмотра зажигательного танца знаменитостей.

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