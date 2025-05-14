Александр Цекало c четвертой женой из Казахстана вернулся в Россию

64-летний продюсер Александр Цекало прилетел с женой в Россию. 34-летняя художница Дарина Эрвин охотно поделилась кадрами их визита в Москву. Она опубликовала несколько снимков у себя на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Поводом для редкого совместного выхода в свет стала ХII премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Шоумен на фото жены не попал, но несколько СМИ распространили кадры с их участием.

Сбежавший несколько лет назад в США Александр Цекало неожиданно вернулся в Россию вместе со своей супругой, моделью и актрисой Дариной Эрвин. Они пришли на премию продюсеров АПКиТ. pic.twitter.com/gvdRkmUezy — Третий Ученик Штирлица (@TStirlica89368) May 13, 2025

Александр Цекало вернулся в Россию



Он прилетел из США вместе с женой Дариной Эрвин на премию АПКиТ.



На церемонии сериал "Трасса", продюсером которого стал Александр, признали "Лучшим онлайн-сериалом".



Все заметили, как сильно похудел Цекало?@uznayvse pic.twitter.com/9eurqxxklt — Новости Uznayvse.ru (@uznayvse) May 14, 2025

Известно, что одним из триумфаторов по количеству наград стал сериал "Трасса". Александр Цекало – один из генеральных продюсеров сериала. Он был весьма растроган тем, как высоко оценили коллеги труд его и команды.

Ранее мы сообщали, что новая публикация ведущего Гарика Харламова с третьей женой вызвала волну обсуждений.