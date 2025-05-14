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Культура и шоу-бизнес

Александр Цекало c четвертой женой из Казахстана вернулся в Россию

Александр Цекало, четвертая жена, Казахстан, возвращение, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 13:34 Фото: wikipedia/Александр Плющев, Instagram/darina.ervin
64-летний продюсер Александр Цекало прилетел с женой в Россию. 34-летняя художница Дарина Эрвин охотно поделилась кадрами их визита в Москву. Она опубликовала несколько снимков у себя на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Поводом для редкого совместного выхода в свет стала ХII премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Шоумен на фото жены не попал, но несколько СМИ распространили кадры с их участием.

Известно, что одним из триумфаторов по количеству наград стал сериал "Трасса". Александр Цекало – один из генеральных продюсеров сериала. Он был весьма растроган тем, как высоко оценили коллеги труд его и команды.

Ранее мы сообщали, что новая публикация ведущего Гарика Харламова с третьей женой вызвала волну обсуждений.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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