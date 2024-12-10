"Это же не ваш ребенок": Роза Рымбаева рассказала, как изменилась после рождения внука

Известная казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева в беседе с журналисткой и телеведущей Ляйлей Султанкызы рассказала об особом чувстве, которое появилось после рождения первого внука Зейна, сообщает Zakon.kz.

Фрагментом беседы с 67-летней артисткой Ляйля поделилась в своем Instagram 9 декабря 2024 года.

"Роза Рымбаева – бабушка умного мальчика Зейна. Итак, кто слаще, дети или внуки?" – подписала публикацию Султанкызы.

По словам эстрадной певицы, когда у человека появляются внуки, особенно у бабушек становится вдвойне больше доброты и любви.

"С одной стороны, ты все больше скучаешь по этому малышу, потому что твои дети давно выросли. А с другой стороны – это двойная ответственность. Ты хочешь дать своему внуку хорошее воспитание, одарить большой любовью, баловать. Когда становишься бабушкой, появляется такое необычное чувство. Раньше я своим ровесникам иногда говорила: "Что с вами? До вечера рассказываете о своем внуке. Прекратите. Это же не ваш ребенок. Это дитя вашего ребенка". Тогда они говорили: "Рымбаева, когда сама с этим столкнешься, поймешь". Да, это произошло и со мной. Нет ребенка слаще внука", – поделилась Роза Рымбаева.

29 февраля 2024 года Али Окапов с размахом отметил первый день рождения сына Зейна. На этом же мероприятии внуку Розы Рымбаевой по древней казахской традиции провели обряд тұсау кесер (перерезание пут).