Певица Наташа Королёва рассказала о "травле" со стороны Аллы Пугачёвой

Слухи о том, что Примадонна подпортила карьеру многим начинающим артистам, уже никого не удивляют. Мол, Алла Пугачёва сама решала, кто достоин славы, а кому стоит покинуть сцену. Столкнулась с ее немилостью и Наташа Королёва, сообщает Zakon.kz.

В программе "ИЗОЛЕНТА live" на RUTUBE исполнительница хита "Маленькая страна" не уточнила причин и деталей конфликта, но пояснила, что не ожидала от главной российской певицы такого отношения к юной девочке, которая только-только начинала карьеру в шоу-бизнесе.

"У меня были нелицеприятные моменты с той же Аллой Борисовной. Было обидно, потому что я не понимала, за что ко мне такое отношение. Я же смотрела на нее в телевизоре и восхищалась талантом, харизмой, песнями – сложила для себя ее определенный образ. Но после личной встречи с Пугачевой этот образ померк от отрицательных эмоций. Было горько и обидно, что ты воображаешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим. Особенно, когда тебе еще мало лет, всего 16-17, это вдвойне неприятно. Но я считаю, что это был для меня хороший опыт, такой курс молодого бойца", – вспоминает 51-летняя артистка.

Наталья до сих пор старается оправдать вздорный нрав Пугачёвой, понять, что двигало ею в той ситуации. Тогда Примадонна проживала непростой период, считает певица.

"Когда я сама дошла до того возраста, в котором была тогда Алла Борисовна, а ей было лет 45, я поняла, что это сложный возраст, а для женщины особенно, потому что начинаются все депрессивные качели. Я понимаю ее негативные выбросы, наверное, они были не только в мою сторону", – говорит 51-летняя Королёва.

Несмотря на все нападки недоброжелателей, простая девочка из Киева все же добилась желаемой популярности. Когда в эфире "Утренней почты" 8 марта 1990 года впервые прозвучала ее песня "Желтые тюльпаны".

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