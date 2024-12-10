#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Культура и шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва рассказала о "травле" со стороны Аллы Пугачёвой

Королева дала интервью, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 03:59 Фото: Instagram/koroleva__star
Слухи о том, что Примадонна подпортила карьеру многим начинающим артистам, уже никого не удивляют. Мол, Алла Пугачёва сама решала, кто достоин славы, а кому стоит покинуть сцену. Столкнулась с ее немилостью и Наташа Королёва, сообщает Zakon.kz.

В программе "ИЗОЛЕНТА live" на RUTUBE исполнительница хита "Маленькая страна" не уточнила причин и деталей конфликта, но пояснила, что не ожидала от главной российской певицы такого отношения к юной девочке, которая только-только начинала карьеру в шоу-бизнесе.

"У меня были нелицеприятные моменты с той же Аллой Борисовной. Было обидно, потому что я не понимала, за что ко мне такое отношение. Я же смотрела на нее в телевизоре и восхищалась талантом, харизмой, песнями – сложила для себя ее определенный образ. Но после личной встречи с Пугачевой этот образ померк от отрицательных эмоций. Было горько и обидно, что ты воображаешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим. Особенно, когда тебе еще мало лет, всего 16-17, это вдвойне неприятно. Но я считаю, что это был для меня хороший опыт, такой курс молодого бойца", – вспоминает 51-летняя артистка.

Наталья до сих пор старается оправдать вздорный нрав Пугачёвой, понять, что двигало ею в той ситуации. Тогда Примадонна проживала непростой период, считает певица.

"Когда я сама дошла до того возраста, в котором была тогда Алла Борисовна, а ей было лет 45, я поняла, что это сложный возраст, а для женщины особенно, потому что начинаются все депрессивные качели. Я понимаю ее негативные выбросы, наверное, они были не только в мою сторону", – говорит 51-летняя Королёва.

Несмотря на все нападки недоброжелателей, простая девочка из Киева все же добилась желаемой популярности. Когда в эфире "Утренней почты" 8 марта 1990 года впервые прозвучала ее песня "Желтые тюльпаны".

Ранее блогер Роман Каграманов честно рассказал об отношениях с Настей Ивлеевой.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Областной русский драматический театр им. А.Н. Островского отметил свой грандиозный юбилей – 165 лет
Культура и шоу-бизнес
20:35, 10 декабря 2024
Областной русский драматический театр им. А.Н. Островского отметил свой грандиозный юбилей – 165 лет
Крис Эванс появится в новых "Мстителях"
Культура и шоу-бизнес
20:32, 10 декабря 2024
Крис Эванс появится в новых "Мстителях"
"Это же не ваш ребенок": Роза Рымбаева рассказала, как изменилась после рождения внука
Культура и шоу-бизнес
18:08, 10 декабря 2024
"Это же не ваш ребенок": Роза Рымбаева рассказала, как изменилась после рождения внука
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: