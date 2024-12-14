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Мир

С кем планирует воспитывать ребенка беременная Меган Фокс после расставания с рэпером

с кем Меган Фокс планирует воспитывать ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 19:48 Фото: Instagram/tylorklipfel
Беременная американская актриса Меган Фокс планирует воспитывать будущего ребенка, несмотря на расставание, вместе с рэпером Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию Page Six рассказал источник.

"Machine Gun Kelly вышел на связь с Меган, потому что он ее очень любит. С его стороны не было никакой измены, но он понимает, что причинил ей боль", – заявил инсайдер.

По его словам, романтические отношения с бывшим возлюбленным не могут быть восстановлены. После расставания Меган Фокс "в действительно хорошем состоянии".

Ранее сообщалось, что Меган Фокс бросил бойфренд после того, как она объявила о беременности.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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