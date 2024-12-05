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Известная актриса рассказала, как правильно ходить

Как правильно ходить, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 11:44 Фото: unsplash
Российская актриса Елена Морозова, которая окончила Школу-студию МХАТ, а затем выучилась на психолога и специалиста по телесно-ориентированным практикам, рассказала о науке владения телом, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 5 декабря 2024 года она заявила, что люди ходят в фитнес-залы, но плохо знают, как устроено тело.

"А ведь когда познаешь свои мышцы, кости, связки, кровеносную систему, то больше погружаешься в тело и даже можешь лечить себя. Попробуйте пошевелить шеей, нащупайте, как она наклоняется и растягивается, как мышца крепится к затылку. Поглаживая ее, делая мягкие движения, можно снять напряжение. Тогда и гулять будете с наслаждением – увидите красоту, услышите птиц. А если при ходьбе ваша голова чуть впереди, как у голубя, могут возникнуть головные боли и перенапряжение в пояснице", – отметила Елена Морозова.

По ее словам, когда идете на работу или с работы, стоит обратить внимание, на какую часть стопы вы переносите вес.

"Больше на пятку или на пальцы? На внутреннюю сторону или на внешнюю? А как стоите? Если упор на правую стопу, подключайте левую. В стопах огромное количество нервных окончаний. По китайской медицине, если ставить иголочки на стопу, можно многое поправить. И на ладони, и на стопы идут проекции со всех органов".Елена Морозова

Но, как подчеркнула известная актриса, стопы важнее.

"Они ведь всю жизнь носят наше прекрасное тело. Вот и уделите им внимание, чтобы они стали счастливыми, и мы вместе с ними. Тогда и бороться со стрессом не будет нужды", – заключила Елена Морозова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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