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Культура и шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала об отношениях с женатым миллиардером

Сати Казанова, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 12:13 Фото: Instagram/satikazanova
Певица Сати Казанова в беседе с журналистами вспомнила об отношениях с женатым миллиардером и заявила, что сожалеет, потому что в 23 года не знала о законах кармы, сообщает Zakon.kz.

Роман, по словам артистки, случился когда ей было чуть больше 20 лет. Иногда некоторые припоминают Сати этот эпизод, однако она и сама уже давно поняла, что совершила ошибку, ответив согласием, пишет Starhit.ru.

"Такое впечатление, что я одна, такая-сякая, за всю мировую историю посмела посмотреть в сторону женатого человека. Думаю, если бы я в свое время все понимала, как сейчас, в зрелости, конечно, не было бы этих отношений. Тогда, в свои 23 года, я не знала ничего о законах кармы, жизни. Еще этот дурной юношеский максимализм", – пояснила 42-летняя певица в проекте "Честный подкаст".

Имя своего возлюбленного она не раскрыла, но уточнила, что это был восточный мужчина, который предлагал ей стать женой.

Артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года.

О том, что Сати Казанова ждет первенца, стало известно 6 июня 2024 года. 23 октября она родила долгожданную дочь.

Андрей Дюсупов
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