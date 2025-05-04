Сати Казанова рассказала, как справлялась после потери ребенка
Фото: Instagram/satikazanova
У российской певицы Сати Казановой три года назад случился выкидыш. Звезда, которая недавно стала мамой, призналась, что долго не могла оправиться после случившегося, сообщает Zakon.kz.
В интервью изданию 7дней.ru, артистка рассказала, что трагедия случилась, когда срок беременности был около десяти недель.
"Перед этим мы с мужем пытались четыре года зачать ребенка. Первые несколько лет наслаждались, а потом уже немножко с напряжением. И я очень болезненно перенесла замершую беременность. Но, с другой стороны, это сняло с меня много страхов в отношении материнства", – сказала Сати Казанова.
Певица поделилась, что после этого прочитала очень много книг по психологии и обнаружила у себя множество подсознательных страхов по поводу беременности и рождения детей.
Стать родителями звездной паре Сати Казановой и ее супругу Стефано Тиоццо удалось лишь осенью 2024 года. С тех пор певица утверждает, что бояться стать матерью было очень глупо с ее стороны, ведь это великий дар.
После появления на свет своей первой дочки певица рассказала о "лотосовых родах" в 42 года и развеяла мифы про отрезание пуповины.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript