70-летняя Любовь Успенская показала друга
Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
Многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская порадовала поклонников новым видео и рассказала о своем друге. Она поздравила Алекса Салона (настоящее имя – Александр Иваненко) с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Обращение она оставила 14 декабря 2024 года на странице в Instagram.
"Алекс Салон: друг мой и директор в одном лице. Я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, оставайся всегда таким достойным человеком, каким я тебя знаю. Спасибо за годы бесконечной любви ко мне и моему творчеству. И за то, что в самые непростые моменты жизни ты всегда рядом".Любовь Успенская
Комментаторы присоединились к поздравлениям, не забыв оставить ряд комплиментов артистке.
Стоит отметить, что Алекс Салон и сам зачастую публикует совместные ролики с исполнительницей хита "Пропадаю я".
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