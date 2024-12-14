70-летняя Любовь Успенская показала друга

Фото: Instagram/uspenskayalubov_official

Многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская порадовала поклонников новым видео и рассказала о своем друге. Она поздравила Алекса Салона (настоящее имя – Александр Иваненко) с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

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