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Культура и шоу-бизнес

70-летняя Любовь Успенская показала друга

70-летняя Любовь Успенская показала друга, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 13:27 Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
Многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" Любовь Успенская порадовала поклонников новым видео и рассказала о своем друге. Она поздравила Алекса Салона (настоящее имя – Александр Иваненко) с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Обращение она оставила 14 декабря 2024 года на странице в Instagram.

"Алекс Салон: друг мой и директор в одном лице. Я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, оставайся всегда таким достойным человеком, каким я тебя знаю. Спасибо за годы бесконечной любви ко мне и моему творчеству. И за то, что в самые непростые моменты жизни ты всегда рядом".Любовь Успенская

Комментаторы присоединились к поздравлениям, не забыв оставить ряд комплиментов артистке.

Стоит отметить, что Алекс Салон и сам зачастую публикует совместные ролики с исполнительницей хита "Пропадаю я".

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Ранее мы сообщали, что Арман Давлетяров устроил смотрины сыну своего друга.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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