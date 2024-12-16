Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри престижной премии
Фото: Instagram/sarahjessicaparker
Звезда «Секса в большом городе» стала членом жюри "Букеровской премии – 2025", сообщает Zakon.kz.
В следующем году выбирать лучшую книгу года будут:
- ирландский писатель-драматург Родди Дойл;
- американская писательница-романист Кайли Рид;
- нигерийская писательница Айбами Адебайọ;
- писатель Крис Пауэр;
- актриса Сара Джессика Паркер.
Фото: пресс-служба "Букеровской премии"
Актриса не новичок в литературном мире, пишет The Guardian:
- в 2017 году Паркер стала редакционным директором издательства Hogarth;
- в 2022 году запустила собственное издание SJP Lit совместно с независимым издательством Zando.
Организаторы премии надеются, что такое назначение Паркер должно привлечь большую аудиторию к премии и к литературе.
Будущие участники шутят, что можно предугадать попадание в шорт-лист премии по ее недавней публикации в Instagram. Там Паркер выложила чемодан книг, который она берет с собой в аэропорт.
Недавно Wikipedia назвала самые популярные статьи 2024 года, там по количеству обращений Харрис обошла Трампа, также известные люди кино и культуры соревнуются в номинациях премии "Золотой глобус".
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript