Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри престижной премии

Звезда «Секса в большом городе» стала членом жюри "Букеровской премии – 2025", сообщает Zakon.kz.

В следующем году выбирать лучшую книгу года будут:

ирландский писатель-драматург Родди Дойл;

американская писательница-романист Кайли Рид;

нигерийская писательница Айбами Адебайọ;

писатель Крис Пауэр;

актриса Сара Джессика Паркер.

Фото: пресс-служба "Букеровской премии"

Актриса не новичок в литературном мире, пишет The Guardian:

в 2017 году Паркер стала редакционным директором издательства Hogarth;

в 2022 году запустила собственное издание SJP Lit совместно с независимым издательством Zando.

Организаторы премии надеются, что такое назначение Паркер должно привлечь большую аудиторию к премии и к литературе.

Будущие участники шутят, что можно предугадать попадание в шорт-лист премии по ее недавней публикации в Instagram. Там Паркер выложила чемодан книг, который она берет с собой в аэропорт.

Недавно Wikipedia назвала самые популярные статьи 2024 года, там по количеству обращений Харрис обошла Трампа, также известные люди кино и культуры соревнуются в номинациях премии "Золотой глобус".