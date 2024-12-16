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Культура и шоу-бизнес

Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри престижной премии

Букеровская премия, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 06:26 Фото: Instagram/sarahjessicaparker
Звезда «Секса в большом городе» стала членом жюри "Букеровской премии – 2025", сообщает Zakon.kz.

В следующем году выбирать лучшую книгу года будут:

  • ирландский писатель-драматург Родди Дойл;
  • американская писательница-романист Кайли Рид;
  • нигерийская писательница Айбами Адебайọ;
  • писатель Крис Пауэр;
  • актриса Сара Джессика Паркер.
Сара Джесика Паркер, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 06:26

Фото: пресс-служба "Букеровской премии"

Актриса не новичок в литературном мире, пишет The Guardian:

  • в 2017 году Паркер стала редакционным директором издательства Hogarth;
  • в 2022 году запустила собственное издание SJP Lit совместно с независимым издательством Zando.

Организаторы премии надеются, что такое назначение Паркер должно привлечь большую аудиторию к премии и к литературе.

Будущие участники шутят, что можно предугадать попадание в шорт-лист премии по ее недавней публикации в Instagram. Там Паркер выложила чемодан книг, который она берет с собой в аэропорт.

Недавно Wikipedia назвала самые популярные статьи 2024 года, там по количеству обращений Харрис обошла Трампа, также известные люди кино и культуры соревнуются в номинациях премии "Золотой глобус".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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