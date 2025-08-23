#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Американцев шокировала внешность Сары Джессики Паркер в быту

внешность Сары Джессики Паркер вызвала споры в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 20:53 Фото: Instagram/sarahjessicaparker
Внешность 60-летней американской актрисы Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, артистку запечатлели в Нью-Йорке, когда она отправилась по делам. Звезда предстала перед камерой в синем топе с V-образным вырезом, зеленых спортивных штанах и балетках. Также она надела солнцезащитные очки и массивные наушники, взяла с собой несколько сумок и продемонстрировала седые волосы.

Читатели издания стали спорить об образе и внешнем виде актрисы в комментариях:

– Выглядит как среднестатистическая женщина среднего возраста из Нью-Йорка.

– Годы пластики превратили ее в обычную лысеющую старуху.

– Разве Кэрри (Кэрри Брэдшоу, героиня сериала "Секс в большом городе") так ходила? Никогда…

– Я думала, у нее более гламурная жизнь.

– Ее повседневный образ даже лучше большинства ее безумных нарядов в сериале.

– Она никогда не была красавицей, но выглядит неплохо.

– Хейтеры просто завидуют ее фигуре, которой у них никогда не будет. Она великолепна!

Ранее журналисты оценили стоимость квартиры Кэрри Брэдшоу в сиквеле "Секса в большом городе".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
