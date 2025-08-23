Американцев шокировала внешность Сары Джессики Паркер в быту

Внешность 60-летней американской актрисы Сары Джессики Паркер на новых фото вызвала споры в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, артистку запечатлели в Нью-Йорке, когда она отправилась по делам. Звезда предстала перед камерой в синем топе с V-образным вырезом, зеленых спортивных штанах и балетках. Также она надела солнцезащитные очки и массивные наушники, взяла с собой несколько сумок и продемонстрировала седые волосы.

Читатели издания стали спорить об образе и внешнем виде актрисы в комментариях:

– Выглядит как среднестатистическая женщина среднего возраста из Нью-Йорка. – Годы пластики превратили ее в обычную лысеющую старуху. – Разве Кэрри (Кэрри Брэдшоу, героиня сериала "Секс в большом городе") так ходила? Никогда… – Я думала, у нее более гламурная жизнь. – Ее повседневный образ даже лучше большинства ее безумных нарядов в сериале. – Она никогда не была красавицей, но выглядит неплохо. – Хейтеры просто завидуют ее фигуре, которой у них никогда не будет. Она великолепна!

