Американцев шокировала внешность Сары Джессики Паркер в быту
Как пишет Daily Mail, артистку запечатлели в Нью-Йорке, когда она отправилась по делам. Звезда предстала перед камерой в синем топе с V-образным вырезом, зеленых спортивных штанах и балетках. Также она надела солнцезащитные очки и массивные наушники, взяла с собой несколько сумок и продемонстрировала седые волосы.
Читатели издания стали спорить об образе и внешнем виде актрисы в комментариях:
– Выглядит как среднестатистическая женщина среднего возраста из Нью-Йорка.
– Годы пластики превратили ее в обычную лысеющую старуху.
– Разве Кэрри (Кэрри Брэдшоу, героиня сериала "Секс в большом городе") так ходила? Никогда…
– Я думала, у нее более гламурная жизнь.
– Ее повседневный образ даже лучше большинства ее безумных нарядов в сериале.
– Она никогда не была красавицей, но выглядит неплохо.
– Хейтеры просто завидуют ее фигуре, которой у них никогда не будет. Она великолепна!
