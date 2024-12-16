Экс-возлюбленная Тимати встретит новогоднюю ночь в гипсе

Модели Алене Шишковой придется четыре недели провести в гипсе, сообщает Zakon.kz.

15 декабря, возвращаясь из салона красоты, модель поскользнулась и получила частичный разрыв связок на левой ноге. Со слов женщины, теперь она не Аленушка, а баба Яга-костяная нога.

Фото: Telegram/missalena.92

Шишкова уточнила, что гипс ей наложили пластиковый.

"Мне предложили два варианта: обычный и подороже. Сказали, что подороже – это пластиковый. Он более комфортный. Если этот комфортный, то какой же тогда обычный", – поинтересовалась экс-возлюбленная рэпера Тимати.

Также она с ужасом констатировала, что встретить новогоднюю ночь ей придется в гипсе. Но учитывая отсутствие перелома модель надеется через неделю сможет наступать на ногу.

"Совсем чуть-чуть не дождалась окончания ретроградного Меркурия", – пошутили комментаторы.

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