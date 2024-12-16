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Культура и шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Тимати встретит новогоднюю ночь в гипсе

Травма, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 08:33 Фото: Instagram/missalena.92
Модели Алене Шишковой придется четыре недели провести в гипсе, сообщает Zakon.kz.

15 декабря, возвращаясь из салона красоты, модель поскользнулась и получила частичный разрыв связок на левой ноге. Со слов женщины, теперь она не Аленушка, а баба Яга-костяная нога.

Травма, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 08:33

Фото: Telegram/missalena.92

Шишкова уточнила, что гипс ей наложили пластиковый.

"Мне предложили два варианта: обычный и подороже. Сказали, что подороже – это пластиковый. Он более комфортный. Если этот комфортный, то какой же тогда обычный", – поинтересовалась экс-возлюбленная рэпера Тимати.

Также она с ужасом констатировала, что встретить новогоднюю ночь ей придется в гипсе. Но учитывая отсутствие перелома модель надеется через неделю сможет наступать на ногу.

"Совсем чуть-чуть не дождалась окончания ретроградного Меркурия", – пошутили комментаторы.

Недавно известная соцсеть выбрала самые популярные звездные пары 2024 года, а известной американской певице во время концерта попали в лицо подарочным браслетом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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