Без хиджаба: арестованную иранскую певицу освободили

В ночь на 15 декабря власти Ирана освободили певицу Парасту Ахмади и ее двух музыкантов, сообщает Zakon.kz.

27-летняя Ахмади была арестована в Мазендеране на севере Ирана через три дня после публикации на YouTube своего открытого выступления в караван-сарае.

Концерт быстро стал одной из самых обсуждаемых тем в иранских социальных сетях, пишет местное издание. Несмотря на ограничения YouTube в Иране, выступление собрало более 1,5 млн просмотров за последние три дня, а клипы широко распространялись в Интернете.

Фото: X/aratbaris_

При этом силовики заставили Парасту Ахмади удалить свой аккаунт в Instagram.

На днях британский виолончелист Шеку Канне-Мейсон отменил концерт в Торонто, потому что его не пустили в самолет с инструментом, а на складе в США нашли неизданные треки Майкла Джексона.