Без хиджаба: арестованную иранскую певицу освободили
Фото: YouTube/Parastoo Ahmadi
В ночь на 15 декабря власти Ирана освободили певицу Парасту Ахмади и ее двух музыкантов, сообщает Zakon.kz.
27-летняя Ахмади была арестована в Мазендеране на севере Ирана через три дня после публикации на YouTube своего открытого выступления в караван-сарае.
Концерт быстро стал одной из самых обсуждаемых тем в иранских социальных сетях, пишет местное издание. Несмотря на ограничения YouTube в Иране, выступление собрало более 1,5 млн просмотров за последние три дня, а клипы широко распространялись в Интернете.
Фото: X/aratbaris_
При этом силовики заставили Парасту Ахмади удалить свой аккаунт в Instagram.
На днях британский виолончелист Шеку Канне-Мейсон отменил концерт в Торонто, потому что его не пустили в самолет с инструментом, а на складе в США нашли неизданные треки Майкла Джексона.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript